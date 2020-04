Batman pourrait tuer Dieu, mais son ennemi est la mort

Le créateur et écrivain de True Detective, Nic Pizzolatto, partage son interprétation de DC Comics Homme chauve-souris comme un ennemi de la mort. Derrière son ennemi juré The Joker, Batman est sans doute le personnage le plus populaire de DC. Alors que Clark Kent peut surpasser Bruce Wayne en puissance superficielle, le chevalier noir a captivé les fans pendant des générations avec sa trame de fond, ses compétences et sa nature énigmatique. On pense souvent qu’avec suffisamment de préparation, Batman peut vaincre n’importe qui / n’importe quoi.

En 1939, Detective Comics # 27, Bob Kane et Bill Finger ont créé un héros aristocratique doté d’un intellect de niveau génie. Lorsque le personnage a été adapté pour la série télévisée des années 60 dirigée par Adam West, Batman a adopté une certaine quantité de camp. Dans les années qui ont suivi, des bandes dessinées comme The Dark Knight Returns de Frank Miller et des films comme Batman de Tim Burton ont contribué à cimenter le croisé capé dans la culture populaire. Cependant, après Batman & Robin, il est devenu clair que Batman méritait une adaptation plus fidèle. Au début des années 2000, Darren Aronofsky était attaché à une interprétation plus sombre du personnage; Cependant, Christopher Nolan est finalement intervenu pour nous donner la Dark Knight Trilogy, changeant à jamais le cinéma de super-héros. Dans le sillage des films DCEU de Zack Synder, le réalisateur Matt Reeves redémarrera le personnage dans le prochain The Batman.

Avec une histoire riche à la fois sur la page et sur l’écran argenté, affronter Batman est une tâche attrayante pour certains des plus grands noms du divertissement. Nic Pizzolatto, dont la troisième saison de True Detective a été diffusée sur HBO l’année dernière, a même une idée pour le personnage. S’adressant à son Instagram, Pizzolatto a déploré le fait que “Batman est le seul personnage au monde que je n’ai pas créé que je veuille photographier.” Malgré son désintérêt général pour la «culture geek», Pizzolatto a une profonde affinité pour la politique et l’intellect de Batman. Il croit que Batman refuse de tuer non pas parce que cela le rendrait aussi mauvais que ses ennemis, mais parce que la mort est le véritable ennemi. Cela veut dire qu’en combattant le crime et en sauvant des vies, Batman vainc la mort. En outre, avec suffisamment de préparation, Batman pourrait vaincre Dieu. Vous pouvez voir ses commentaires dans l’intégralité de l’article ci-dessous.

La première saison de True Detective de Pizzolatto est arrivée à un moment qui pourrait être considéré comme un âge d’or de la télévision; la série d’anthologie a été créée en 2014, juste après le succès de Breaking Bad et au milieu de la course gargantuesque de Game of Thrones. L’émission mettait en vedette Woody Harrelson et Matthew McConaughey en tant que détectives d’homicide qui enquêtent sur un mystère qui s’étend sur 17 ans de leur vie. Propulsée par son écriture, la chimie de ses pistes et son ton sombre, la première saison de True Detective a été un succès auprès du public et des critiques. Ses thèmes existentiels sont cohérents avec l’interprétation de Pizzolatto du Chevalier noir.

Malgré la performance acclamée de Mahershala Ali dans la saison 3, True Detective n’a pas encore atteint les sommets de sa première saison. La perception de Pizzolatto de la façon dont Batman devrait être dépeint rappelle les soliloques de McConaughey de la saison 1. Une grande partie de ce qui a rendu True Detective si intéressant était le personnage philosophiquement torturé de Rust Cohle. Ce détective, comme celui vêtu de noir, a une sombre histoire concernant la perte d’un être cher. La relation de Cohle avec le crime, la mort et la religion a lacé son arc tout au long de la saison, aboutissant à une résolution satisfaisante. Si Warner Bros. ou Reeves ont besoin d’aide pour Homme chauve-souris, il convient de noter que Pizzolatto a déclaré qu’il “travaillerait gratuitement”.

