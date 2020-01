Batman présente la pire Batmobile de l’histoire de DC Comics

Dans les histoires de DC Comics nous avons toujours vu comment Batman il a les gadgets les plus extraordinaires, pire encore son nouveau Batmobile Laissez un peu à désirer.

SPOILERS attention de Batman numéro 87 par James Tynion IV, Guillem March, Tomeu Morey et Clayton Cowles. Dans la bande dessinée précédente, nous avons pu voir comment une nouvelle menace est revenue avec des liens avec le passé de Gotham City. Bien que nous ne sachions toujours pas exactement ce qui se passera, le mystère a commencé avec l’arrivée de cinq des tueurs les plus meurtriers de l’univers DC Comics, dont Deathstroke, Merlyn et Cheshire. Pour faire face à tous ces super-vilains en même temps, le Chevalier noir déchaîne sa dernière création: le nightclimber.

En l’utilisant, il est capable de maîtriser et d’arrêter les cinq meurtriers … ou du moins le pensait-il. Dans Batman numéro 87, nous apprenons que Cheshire Elle a été capturée, mais c’était vraiment un leurre, alors que le vrai tueur est toujours quelque part à Gotham City. Sans temps à perdre, le héros se précipite et poursuit le méchant et lance une autre nouvelle invention: The Bat-Shot

Bien qu’utile à l’époque, cette nouvelle invention n’est pas la meilleure idée que le grand héros de DC Comics ait eu.

Quand Batman il apprend pour la première fois de la tromperie de Cheshire, monte à bord de l’avion de Nightclimber Pour vous rendre à votre emplacement. Cependant, avec le tueur à moto, le Dark Knight a besoin de quelque chose pour descendre et l’atteindre. Alors utilisez le Bat-shot.

Cette nouvelle invention est un traîneau sur roues sur lequel Batman se trouve face visible, grâce à l’inertie de l’explosion, le Bat-shot frappe le sol à grande vitesse, lui permettant d’atteindre Cheshire Avec la commande sur les roues, vous pouvez tourner de gauche à droite et ainsi esquiver les voitures devant elle.

Cette nouvelle Batmovil Il peut être utile d’atteindre rapidement certains objectifs, mais Batman entièrement exposé, donc l’utiliser n’est pas la meilleure des idées. Surtout si les méchants le connaissent déjà.

Batman Il est célèbre pour être prêt à tout type de situation, et dans cette bande dessinée, nous voyons une fois de plus comment il développe continuellement de nouvelles armes pour avoir l’avantage dans sa guerre contre le crime. Il Bat-shot C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant, et il a certainement ses utilités. Mais même pour lui Chevalier noir, cela peut être trop dangereux. C’est peut-être un appareil avec lequel Lucius Fox Ils doivent continuer à s’améliorer pendant un certain temps.

