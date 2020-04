Batman roule plus vite que quiconque dans Fast and the Furious

Partager

Batman rappelle à l’univers DC pourquoi il est l’un de ses meilleurs pilotes avec des mouvements rapides qui dépasseraient n’importe quel personnage Fast and Furious.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Batman: Gotham Nights # 2, par Michael Gray, Ryan Benjamin, Richard Friend, Alex Sinclair et Troy Peteri. La Batmobile est le véhicule le plus célèbre pour les super-héros et vous permet de démontrer au Dark Knight vos compétences de conduite, en particulier en surmontant Dillon Yates, un acteur qui est essentiellement la star de la version franchise Rapide et furieux dans l’univers DC.

Batman poursuit Dillon Yates dans les rues de Gotham City au début de la bande dessinée. Apparemment, l’acteur a été enregistré sur bande, tuant un directeur de studio de cinéma qui lui a déjà fait du mal. Bien que l’interprète maintienne son innocence, il décide de s’échapper, ce qui entame une course entre la Batmobile contre “la voiture légale la plus rapide du marché”.

Le Dark Knight admet même qu’il a modélisé une partie du moteur de cette Batmobile basée sur le même type de voiture que Yates conduit.

Alors que Batman et l’acteur zigzaguent dans le trafic de Gotham, Yates démontre ses capacités de conduite acrobatique en faisant glisser sa voiture sous un camion, recréant la première manœuvre de conduite de The Fast and Furious de 2001. Bien que Yates pense qu’il s’est échappé, il ne le fait pas Il est facile d’induire en erreur le grand héros de DC Comics et d’utiliser le grappin de la Batmobile pour arrêter Yates et le capturer après qu’il ait tenté de fuir à pied.

Bien que Batman et Yates jouent dans une carrière tout droit sortie de la franchise Fast and Furious, il est vite découvert que l’acteur n’a tué personne, car Batman identifie Clayface (Mud Face) qui a usurpé son identité et endossé le meurtre.

Cela ne ferait pas de mal de regarder une course entre Dominic Toretto de Fast and Furious contre Batman et sa Batmobile. Il n’est pas clair qui gagnerait, mais le perdant se retrouve sans voiture.

