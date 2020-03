Batman & # 039; s PERFECT Reaction To Wonder Woman & # 039; s Lasso of Truth

Homme chauve-souris n’est pas un œuf facile à casser. Il est notoirement gardé et ne révélera des informations importantes – même à ses plus proches confidents – que lorsque cela sera complètement nécessaire. Alors, quand Wonder Woman a essayé de savoir qui il était avec son fidèle Lasso of Truth, Batman a donné la réponse parfaite à sa véritable identité: il est Batman!

Le Lasso de vérité de Wonder Woman est la réponse Themysciran à un détecteur de mensonge. Toute personne enveloppée dans le lasso répondra avec vérité à Diana Prince. Bien que Wonder Woman ait utilisé le lasso pour des raisons ridicules, généralement, il est utilisé comme un dispositif de vérité, une arme et pour manœuvrer en cas de besoin. Dans une courte histoire, Wonder Woman a essayé d’utiliser son lasso sur Batman, et alors qu’elle comprenait la vérité, sa réponse était hilarante et parfaite.

Dans l’histoire “And Then There Were Three” de Wonder Woman Annual # 1 (2017) de Greg Rucka, Nicola Scott, Romulo Fajardo Jr. et Jodi Wynne, la première apparition de Wonder Woman au monde est racontée. Superman et Batman la voient tous les deux pour la première fois et se dirigent vers un endroit inconnu du Nevada pour la retrouver. Alors que les deux héros ont une conversation ludique (du moins du point de vue de Clark), Diana se présente et leur demande pourquoi ils l’espionnent. Superman et Batman ne peuvent pas comprendre la langue que Wonder Woman parle, ce qui oblige Diana à les obliger à tenir le lasso afin qu’ils puissent se comprendre. Wonder Woman révèle qu’elle est Diana de Themyscira, fille de la reine Hippolyta. Superman révèle qu’il est Clark Kent alias Kal El. Quant à Batman, il répond simplement par «Batman».

Techniquement, Batman dit la vérité. Il est Batman, après tout. Superman demande “sérieusement, c’est ton nom?” auquel Batman répond hilarante «tais-toi». Même avec le Lasso de la vérité, Batman garde sa véritable identité gardée. Étant donné qu’il passe probablement plus de temps en tant que Batman que Bruce Wayne, sa réponse est véridique. Son personnage de Batman est devenu son véritable personnage. Par conséquent, il dit la vérité. La question est, s’il ne portait pas son costume, donnerait-il toujours la même réponse?

L’histoire se termine avec Batman déplorant qu’il “déteste la magie”, tout en refusant un tour de Superman. Batman et Superman ont compris que le Lasso de la vérité n’était pas un truc et que Wonder Woman était la vraie affaire. C’est un excellent récit de la première réunion de la Trinité et résume parfaitement les trois personnalités du juge Leaguer. Batman est Homme chauve-souris et c’est la vérité absolue.

