Batman serait-il mis en quarantaine pour Coronavirus?

Il peut sembler étrange que Batman ait été mis en quarantaine lorsque sa ville avait besoin de lui, mais la carrière de Tom King montre qu’il existe une sorte de précédent pour cela.

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a forcé une grande partie du monde à rester isolée pour la sécurité de tous. Cela a laissé beaucoup de gens avec beaucoup de temps libre, donc à un moment donné, certains pourraient se demander: que ferait Batman? Serait-il mis en quarantaine?

L’auteur de Batman, Tom King, est tombé sur cette même question sur Twitter et a répondu “Oui”.

Enfer ouais. https://t.co/ex37X4rtsd

– Tom King (@TomKingTK) 27 mars 2020

Mais le Chevalier noir s’isolerait-il vraiment lorsque sa ville a le plus besoin de lui? En fait, il y a un précédent récent pour un tel mouvement au cours de la carrière Batman de Tom King. Dans ‘Bane City’, le chevalier noir est vaincu par Bane et Batman de Flashpoint qui prend le contrôle de Gotham, et Batman lui-même s’est réfugié dans une île isolée, mais avec Selina Kyle à ses côtés.

Cependant, Bruce Wayne n’avait pas tourné le dos à sa ville. Alors qu’il se remettait des récentes batailles avec ses ennemis, il communiquait secrètement avec la famille de batte et ses autres alliés, lui permettant d’aider à protéger Gotham de loin avant qu’il ne soit lui-même assez bien pour revenir.

Bien sûr, plus loin, il y avait aussi l’histoire de «Contagion», un événement croisé qui est apparu dans plusieurs titres de Batman en 1996. Dans cette histoire, une peste a frappé Gotham et la ville a été mise en quarantaine, mais Batman était tout sauf lui et ses alliés ont continué à protéger la ville, alors qu’il développait un antidote contre le virus et guérissait sa population.

Cinemascomics.com | Films, bandes dessinées et séries