Batman v Superman: saleté sur Superman & # 039; s Coffin Isn & # 039; t a Cliffhanger

La saleté montait sur le cercueil de Superman à la fin de Batman v Superman: l’aube de la justice n’est pas un cliffhanger selon le réalisateur Zack Snyder. Bien que Batman v Superman ne soit que le deuxième film de DC Extended Universe et se concentre principalement sur un conflit sur grand écran entre les héros les plus reconnaissables de DC, le film était également chargé de préparer l’avenir. Snyder a révélé que le film faisait partie d’un plan de cinq films qui a commencé avec les débuts de Superman d’Henry Cavill dans Man of Steel. En conséquence, le Kryptonian devait jouer un grand rôle à l’avenir.

Afin de mettre ces plans en mouvement, Superman a dû mourir à la fin de Batman v Superman. Sa mort a été sacrificielle car il a tué Doomsday dans son dernier acte. Mais, au lieu de laisser passer le temps après la mort de Superman, Batman v Superman s’est terminé par une allumette présumée qu’il reviendrait. La dernière prise de vue du film montrait de la saleté s’élevant du haut du cercueil de Clark Kent et donnait le coup d’envoi de théories sur la façon dont l’histoire de Superman pouvait continuer. Une véritable résurrection, Mother Boxes, Darkseid et bien d’autres ont été discutés, mais Snyder dit que la fin n’est pas un cliffhanger après tout.

Snyder a fait un commentaire en direct pour l’édition ultime de Batman v Superman pour célébrer le passage des quatre ans de sa sortie en salles originale, et le résultat a été de multiples révélations et confirmations sur sa vision du film. C’est là qu’il a partagé son intention pour le dernier plan du film. Bien que la plupart aient pris la saleté dans un sens littéral qui a taquiné l’avenir, Snyder a expliqué qu’il s’agissait plutôt d’une fin symbolique: “Cela a toujours été symbolique d’espoir et de leçons apprises.”

L’intention de Snyder que la saleté se levant sur le cercueil de Clark soit une fin symbolique n’a peut-être pas été remarquée par tous, mais elle sert à plusieurs fins. Même si la fonction principale de la fin est symbolique dans l’esprit de Snyder, elle fonctionne également comme prévue pour ce qu’il avait prévu d’autre. Superman a été ramené à la vie dans Justice League et cette fin a laissé entendre que son histoire continuerait, car cela donnait aux fans l’espoir qu’il ressusciterait.

Bien sûr, les plans de Snyder au-delà de cette allumeuse n’ont pas encore été vraiment réalisés. Il a confirmé à plusieurs reprises que ses plans pour Superman dans Justice League étaient très différents du rôle du personnage dans la coupe théâtrale du film. Bien que nous ne connaissions pas tous les détails de sa résurrection, la Justice League de Zack Snyder changera un peu (si elle est publiée). En ce sens, avec Batman v Superman: l’aube de la justice étant rétroactivement la fin de la vision de Snyder pour le DCEU, peut-être que sa fin donnera de l’espoir à ceux qui continuent de demander la libération du Snyder Cut.

Source: Zack Snyder