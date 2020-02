Batman Who Laughs ‘Final Showdown contre Justice League dans Death Metal

Le Batman qui rit la popularité n’a cessé d’augmenter depuis ses débuts dans la série Dark Nights: Metal. Le méchant de l’année de DC se retrouvera face à face avec la Justice League dans la prochaine série Dark Nights: Death Metal dans ce qui est taquiné comme une course absolument sauvage.

Dark Nights: Death Metal réunit Scott Snyder et Greg Capullo et fermera le livre sur leur course sur Batman. Les taquineries de la série ont été épiques jusqu’à présent, comme des images avec Wonder Woman brandissant la “tronçonneuse de la vérité”, une version primitive de Superman et une version sinistre de Reaper à moto de Batman. Ces taquineries étaient très métalliques, mais dans les nouvelles sollicitations de DC, elles ont révélé ce que la série allait être et surprise, surprise, le Batman Who Laughs semble tirer toutes les cordes.

Dans la sollicitation, il est révélé que la terre est enveloppée par le multivers sombre et devient une réalité tordue et méconnaissable. Alors que Batman Who Laugh joue avec la Justice League, ses membres clés, Batman, Superman et Wonder Woman sont tous séparés et doivent se battre pour survivre contre les menaces du Dark Multiverse. Dark Nights: Death Metal est taquiné en tant que rappel de la série metal précédente, et est la “dernière tournée” de Synder et Capullo. Vous pouvez parier que l’équipe créative stellaire sortira avec un grand coup. Dark Nights: Death Metal est l’aboutissement de leur précédente série liée au Metal qui se réunit pour une grande conclusion.

Comment se déroulera la confrontation finale entre la Justice League et le Batman Who Laughs? Il semble qu’il y aura beaucoup de sang versé et aucun amour perdu entre les héros et le méchant. Avec le Dark Multiverse qui prend le relais, les héros n’auront pas de facilité à éliminer leur plus grande menace. Le livre sonne comme un enfer, explosif et métallique. Qu’attendriez-vous d’autre de la dernière histoire de Dark Nights: Metal?

Découvrez le sollicit pour les Dark Nights: Death Metal ainsi que les couvertures.

Dark Nights: Death Metal # 1

Écrit par Scott Synder

Art de GREG CAPULLO et JONATHAN GLAPION

Couverture en papier cartonné par GREG CAPULLO et JONATHAN GLAPION

Couverture de variante Batman par DAVID FINCH

Couverture de variante Superman par FRANCESCO MATTINA

Couverture de la variante Wonder Woman par STANLEY «ARTGERM» LAU

Couverture de la variante 1: 100 par GREG CAPULLO et JONATHAN GLAPION

Couverture de variante de soirée en noir et blanc par GREG CAPULLO et JONATHAN GLAPION

Préparez-vous pour le rappel bouleversant! L’équipe légendaire derrière Dark Nights: Metal et Batman: Last Knight on Earth occupe le devant de la scène et se réunit pour une dernière tournée.

Lorsque la Terre est enveloppée par le Multivers sombre, la Ligue de justice est à la merci de Batman Who Laughs. L’humanité lutte pour survivre dans un paysage infernal tordu au-delà de la reconnaissance, tandis que Batman, Wonder Woman et Superman ont tous été séparés et se battent pour survivre. Libérez la bête et laissez la tête frapper!

En BD et en ligne le 15 mai 2020.

