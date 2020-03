Batman’s Weirdest Line EVER était juste pour Catwoman

Une partie de Batman’s la plupart des personnages, des lignes et des moments mémorables proviennent de l’ère de la bande dessinée de l’âge d’or où le Caped Crusader a fait ses débuts il y a plus de 80 ans. Cependant, un moment de l’ère qui n’a pas particulièrement bien vieilli est une phrase prononcée de Batman à Catwoman lors de leur première rencontre – et c’est un doozy.

Catwoman est apparue pour la première fois dans des bandes dessinées dans Batman # 1 sous le nom de The Cat dans une nouvelle qui impliquait Batman et Robin traquant un vol de bijoux à bord d’un yacht. Il a été révélé lors du braquage qu’un des passagers du navire, Mlle Peggs, qui, selon Batman, a “de belles jambes pour une vieille femme”, se révèle être Catwoman dans le maquillage de vieillesse. Robin parvient à l’attraper alors qu’elle tente de s’échapper et Batman se débarrasse rapidement de son déguisement.

Dans l’un des moments les plus involontairement hilarants de l’histoire de DC Comics, Batman enlève sa perruque et commence à essuyer son maquillage. Lorsque Catwoman lui dit “lâchez-moi”, Batman répond “calme ou papa fesse!” avant qu’il ne soit révélé que sous le maquillage de vieillesse se trouvait une belle jeune femme. Il est difficile de dire exactement ce que les créateurs de Batman, Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson, voulaient en ce moment, mais même en le regardant en sachant que l’âge d’or avait un jargon différent, c’est toujours absurdement drôle et complètement réel.

Heureusement, Batman n’a pas donné suite à ses remarques. L’histoire se termine avec Catwoman avouant qu’elle veut être partenaire de Batman, mais il décline alors qu’ils “travaillent de différents côtés de la loi”. Alors que sur un bateau de retour à terre, Catwoman saute dans une évasion audacieuse. Robin tente de sauter pour la suivre, mais Batman l’arrête et la laisse partir. C’est la première fois que Bruce Wayne regarde dans l’autre sens pour laisser son futur partenaire s’échapper malgré ses actions criminelles. C’est ça le vrai amour.

La première réunion de Batman et Catwoman a été revisitée dans Tom King et Mitch Gerads “Rooftops Part 2”, l’histoire de Batman. Le livre rappelle Batman pourchassant Catwoman sur le yacht en maquillage de vieillesse. Batman dit qu’une fois qu’il a enlevé son masque, Catwoman était «incroyablement belle». Heureusement, le “calme ou papa fessée!” moment n’a pas vécu dans le cadre du premier souvenir de Bruce Wayne de Selina Kyle. C’est drôle et quelque peu révélateur, mais il vaut mieux rester dans le passé pour les deux Homme chauve-souris et Catwoman.

