Batwoman brise la règle d’or de Batman

Dans le nouvel épisode de Batwoman de The CW, nous avons pu voir comment Kate Kane brise la plus grande règle que Batman a en tant que justicière de Gotham.

Attention SPOILERS. Nous avons pu assister à une scène intense, où Batwoman étranglé le fou Dr. August Cartwright lors d’un interrogatoire au cours duquel il a tenté de se suicider. C’est quelque chose que Batman ne ferait jamais.

Un personnage créé pour lui ArrowverseLe Dr August Cartwright (John Emmet Tracy) a été l’architecte du malheur de Beth Kane et largement responsable du traumatisme qui l’a transformée en Alice. Le Dr Cartwright a trouvé Beth en aval après la mort de sa mère et l’a gardée captive, la forçant à devenir la partenaire de son fils, Johnny. Il a également forcé Beth à l’aider dans ses expériences de fabrication de masques de viande réalistes afin que Johnny, dont le visage était gravement marqué, puisse avoir une apparence normale.

Nous avons découvert qu’il y a beaucoup plus derrière cette histoire.

L’épisode Batwoman “Off avec sa tête” a révélé que le Dr Cartwright ne tourmentait pas seulement une jeune Beth Kane. Depuis, ils ont introduit le personnage de Mable Cartwright (la mère du Dr August Cartwright) et de la reine de cœur d’Alice au pays des merveilles qui ont inspiré les fantasmes de Beth.

Mable Cartwright, une femme vaine et dominante qui dépendait d’un réservoir d’oxygène pour survivre, a emménagé avec son fils peu de temps après que Beth ait commencé à répondre au nom d’Alice. Mable traitait Alice adolescente comme une esclave, se brûlant les mains quand son thé était trop chaud et la battant sauvagement quand quelque chose ne lui plaisait pas.

Kate Kane a découvert tout cela après qu’Alice ait laissé le Dr Cartwright attaché pour elle à côté du signal Bat, avec une note suggérant “Demandez ma chère maman.” Il a été révélé qu’Alice n’avait pas fait référence à Mable Cartwright et que le comportement flagrant du Dr Cartwright allait bien au-delà de son enlèvement car elle permettait à sa mère de l’asservir.

Le Dr Cartwright a avoué qu’il avait également récupéré le corps de la mère de Kate et Beth, Gabi Kane, et lui avait coupé la tête, ayant l’intention de faire face à sa vaine mère avant de se rendre compte qu’il était une figure éminente de Gotham City qui serait reconnu immédiatement. Cependant, il a apaisé Mable en lui donnant les boucles d’oreilles de Gabi, dont les pierres précieuses correspondaient aux colliers que Kate et Beth avaient reçus dans leur Bat Mitsva.

La vérité amène la mort.

Ce fut la découverte de la tête de sa mère dans un réfrigérateur dans le laboratoire du Dr Cartwright et la compréhension des raisons pour lesquelles les boucles d’oreilles de Mable semblaient familières qui poussèrent Alice à la limite et la conduisirent à son premier meurtre, brûlant Mable Cartwright avec un lance-flammes de fortune fabriqué à partir de son propre réservoir d’oxygène. La révélation a eu un effet similaire sur Kate, qui venait d’apprendre que le Dr Cartwright était également responsable du meurtre de Beth Kane innocente et non traumatisée d’un autre monde pour la croyance erronée qu’elle était Alice. Kate a commencé à étrangler le Dr Cartwright, déclarant qu’il «lui avait tout volé». Au moment où Batwoman a réalisé ce qu’elle faisait, il était trop tard et le Dr Cartwright, déjà affaibli par une perte de sang après avoir tenté de se couper la gorge, était mort. Batman n’aurait jamais été aussi loin.

Il sera intéressant de voir comment cela change l’image d’elle-même de Kate dans les prochains épisodes de Batwoman. Cela semble certainement avoir changé la dynamique entre elle et Alice, avec qui elle a commencé à planifier comment cacher le corps du Dr Cartwright à la fin de l’épisode. S’il est peu probable que Kate raccroche sa cape et sa capuche, elle est sûre de se demander s’il y a vraiment autant de différence entre elle et sa sinistre sœur. Il pourrait certainement utiliser quelques conseils de Batman.

