Batwoman corrige les problèmes d’identité secrète d’Arrowverse | .

Batwoman a résolu un problème de longue date avec les identités secrètes dans le Arrowverse en laissant Mary Hamilton comprendre que sa belle-sœur, Kate Kane, est secrètement Batwoman. Il y a eu une histoire dans Arrowverse de personnages gardés trop longtemps dans le noir sur les identités secrètes, ce qui ne reflétait pas bien les personnages. L’intrigue dans Batwoman rachète l’Arrowverse pour ce défaut.

Dans Arrowverse, plusieurs personnages clés ignoraient la vérité évidente de l’identité secrète d’un héros masqué jusqu’à ce qu’elle leur soit révélée. Iris West a passé la majeure partie de la saison 1 de Flash sans se rendre compte que Barry était le Flash. Elle ne l’a découvert que lorsque le Flash l’a touchée et choquée à la fin de la saison 1 du Flash, lui faisant se souvenir de ce qui s’est passé avec Barry alors qu’il était dans le coma avant de devenir le Flash. Un autre exemple était Lena Luthor sur Supergirl. Malgré avoir passé beaucoup de temps avec Kara et Supergirl séparément, Lena n’a jamais découvert son identité secrète. Au lieu de cela, Lena ne l’a appris que lorsque Lex Luthor lui a dit que Kara était Supergirl, ce qui fait que Lena ne ressemble pas au personnage super intelligent qu’elle est censée être.

Sur Batwoman, Mary découvre l’identité de Kate en rassemblant un tas d’indices, en évitant de répéter l’erreur commise dans The Flash et Supergirl. Elle n’a encore rien vu qui confirme la vie secrète de justicière de Kate, mais les preuves la montrant sont incroyablement solides. Dans l’épisode 14, Mary a poussé Kate à la laisser jouer un rôle actif dans l’enquête Duela Dent sous l’angle de Kate et de Batwoman. Lorsque Kate la rejette, Mary commence à miser sur la culpabilité, disant qu’elle accepte Kate quoi qu’il arrive et que Kate puisse toujours être honnête avec elle, devenant presque antagoniste. Cela donne autant de possibilités de narration qu’une histoire d’identité secrète plus traditionnelle, sans tomber dans les tropes habituels.

Contrairement à d’autres complots de découverte d’identité secrète, Mary a beaucoup à faire ici. Elle a rassemblé les indices: l’attaque de Nocturna sur Batwoman, la kétamine que Kate avait dans son système, Luke Fox étant sur une oreillette avec Kate à des moments étranges, et même l’interview de Batwoman. Ce n’est pas un accident ni la vérité. Au lieu de cela, Mary a donné un rôle actif dans cette partie de l’histoire. Mary ne s’arrête pas non plus à découvrir l’identité de Batwoman. Elle s’efforcera clairement d’aider les autres, comme le montre la clinique illégale qu’elle gère. Bien sûr, elle voudrait aider Batwoman dans son travail de nettoyage de la ville.

Ce n’est pas seulement un avantage pour le personnage de Mary, mais aussi pour Kate et Luke. Être un super-héros ou faire partie de leur personnel de soutien peut souvent signifier qu’un personnage est bizarrement compétent, en particulier pour garder des identités secrètes. Mary est en train de comprendre où ils glissent – le mauvais mensonge de Kate à propos de la kétamine et Luke utilisant évidemment l’écouteur en public. Si Batwoman n’a pas laissé Mary comprendre cela maintenant, il devrait y avoir une sorte de sauvegarde miraculeuse pour rejeter Mary. Un grand thème pour Batwoman est que Kate et Luke apprennent toujours comment cela fonctionne, il est donc plus logique qu’ils ne parviennent pas à garder l’identité de Kate secrète.

Il y a encore des tropes de super-héros à identité secrète plus traditionnels Batwoman, notamment l’histoire avec son ex-petite amie Sophie. Avec l’histoire de Mary, ils ont clairement appris des autres spectacles d’Arrowverse: il est difficile de garder une identité secrète, et laisser quelqu’un la découvrir et vouloir aider peut être bon pour une narration aussi dramatique que la version plus traditionnelle de l’histoire.

