Beaucoup de douleur et peu de gloire pour les Oscars marqués par des parasites

La 92e édition des Oscars a eu lieu le matin dernier, caractérisée par l’effondrement de toutes les piscines. Les parasites prévalent dans une année où Quentin Tarantino présente Il était une fois à … Hollywood; Martin Scorsese, Les Irlandais; Todd Philips, Joker et le choquant 1917 de Sam Mendes.

Ni Almodóvar, ni Antonio Banderas, ni l’animation Klaus n’ont pu s’imposer sur le film imparable de Bong Joon Ho, en tant que premier réalisateur à obtenir l’Oscar du meilleur film pour une production non parlée en anglais. Les parasites se sont levés avec ses quatre statuettes comme le véritable miracle de la saison. Elle a été récompensée pour le meilleur scénario original, le meilleur film international, le meilleur réalisateur et le meilleur film. C’est la première fois dans l’histoire qu’un film non anglophone obtient des prix d’une catégorie aussi élevée.

Bien que la surprise ait été capitale, les applaudissements ont également été unanimes dans le patio en fauteuil. En revanche, Joker a remporté 3 prix comme en 1917. Il était une fois à … Hollywood et Le mans 66 avec 2 statuettes. Enfin, les femmes avec l’Oscar de la meilleure conception de costumes.

Voici un récapitulatif des Oscars les plus populaires lors du gala:

Meilleur film: Parasites

Meilleur acteur principal: Joaquin Phoenix, de Joker

Meilleure actrice principale: Renée Zellweger, par Judy

Meilleure mise en scène: Bong Joon-h, de Parasites.

Meilleur acteur dans un second rôle: Brad Pitt pour Il était une fois à … Hollywood

Meilleure actrice dans un second rôle: Laura Dern, pour l’histoire d’un mariage

Meilleur film international: Parasites

Meilleur film d’animation: Toy Story 4

Meilleur scénario original: Bong Joon-ho et Han Jin Won, pour Parasites

Meilleure bande originale: Hildur Gudnadóttir, de Joker

Meilleurs effets visuels: 1917

Meilleur film: Roger Deakins, pour 1917

Meilleur mix sonore: Mark Taylor et Stuart Wilson, en 1917

Meilleure création de costumes: Jaqueline Durran, par Little Women

Meilleur design de production: Barbara Ling, il était une fois à … Hollywood

Carlos Antolin

Etude de la communication audiovisuelle. Cinéfilo, passionné de cinéma espagnol et de séries de thrillers. J’ai un blog où j’écris chaque semaine: https://tucinecritico.blogspot.com/