Beauty and the Beast Prequel Series prévu pour Disney +

Selon The Hollywood Reporter, les créateurs de Once Upon A Time Eddy Kitsis et Adam Horowitz travaillent sur une série prequel Beauty and the Beast pour Disney + qui se concentrera sur Gaston et LeFou. Les stars Josh Gad et Luke Evans seront de retour pour la série limitée. Ce sera une comédie musicale de six épisodes, avec Alan Menken en discussion pour revenir.

Le projet se déroulera bien avant le film de 2017 et élargira également l’univers du film. Aucune autre star n’est actuellement attachée, y compris Emma Watson et Dan Stevens. Des sources disent qu’il est possible qu’ils puissent apparaître pour une apparition en tant qu’invité. Kitsis et Horowitz seront les showrunners et les scénaristes avec Gad. Tous les trois produiront avec Evans.

La préquelle a commencé après que Kitsis et Horowitz ont travaillé avec Gad sur la série désormais annulée Muppets Live Another Day pour Disney +. Après avoir quitté le projet, ils ont commencé à parler de cette série.