Beauty & the Beast Gaston Prequel TV Show se passe à Disney +

Disney développe une action en direct La belle et la Bête prequel sur Gaston et LeFou pour Disney +. Au cours des quatre (ou plus) mois qui ont suivi le lancement du service de streaming aux États-Unis en novembre dernier, Disney + a déjà été critiqué pour ne pas avoir répondu aux attentes élevées avant ses débuts. Le problème est le contenu original du streamer ou, plutôt, son absence; à l’exception de The Mandalorian, Disney + n’a pas encore produit un véritable succès pour rivaliser avec ceux de Netflix et Hulu. On pense que le streamer a peut-être même déplacé WandaVision de Marvel vers une version de décembre 2020 pour résoudre ce problème.

En plus de plonger dans Star Wars et le MCU avec des projets comme la série Obi-Wan et The Falcon and the Winter Soldier (avec WandaVision), Disney + se tourne vers la bibliothèque de remakes en direct que Disney a construit au cours de la dernière décennie pour l’inspiration. Ils ont déjà commencé à travailler sur un spin-off de l’action en direct Aladdin qui se concentre sur Prince Anders, un personnage joué (très) brièvement par Billy Magnussen dans le remake de Guy Ritchie. Maintenant, ils ont un projet similaire dans le pipeline basé sur la narration en direct de Bill Condon de l’adaptation animée de Disney Beauty and the Beast.

THR rapporte que Disney + fait équipe avec les créateurs de Once Upon a Time Adam Horowitz et Eddy Kitsis sur une série limitée préquelle de Beauty and the Beast sur Gaston et son acolyte LeFou. Luke Evans et Josh Gad devraient reprendre leurs rôles respectifs dans le film de Condon pour la série, qui devrait s’étendre sur six épisodes. Le compositeur Alan Menken est actuellement en discussion pour écrire de la musique et des chansons inédites pour le spectacle.

Dans le film d’animation Beauty and the Beast de 1991 et dans son remake live-action de 2017, Gaston est un chasseur égoïste déterminé à faire de l’héroïne Belle son épouse, avec l’aide de son acolyte sycophantique LeFou. Evans et Gad sont les seuls acteurs attachés à reprendre leurs rôles du film de Condon dans la pré-série pour le moment, bien que THR affirme que des membres du casting comme Emma Watson et Dan Stevens (qui ont joué Belle et la Bête) pourraient potentiellement être des guest-stars. L’ensemble du projet serait né de la collaboration d’Horowitz et Kitsis avec Gad sur Muppets Live Another Day, une suite de The Muppets Take Manhattan que Disney + a abandonnée en septembre dernier. Apparemment, le trio a commencé à parler du concept d’un prequel de Beauty and the Beast à propos de Gaston et LeFou peu de temps après.

Beaucoup se souviennent sans doute de la controverse qui a suivi quand il est apparu que LeFou serait canoniquement gay dans la belle et la bête en direct. Si quoi que ce soit, cependant, le film a sans doute été davantage critiqué après sa sortie, lorsque les cinéphiles ont découvert que cette “représentation” étrange ne représentait guère plus qu’un bref plan de LeFou dansant avec un autre homme. Une série préquelle sur Gaston et LeFou pourrait permettre d’explorer l’orientation sexuelle de ce dernier de manière plus significative (en supposant qu’elle ne soit pas jugée “trop ​​mature” pour Disney +, de toute façon). De même, cela pourrait être la chose la plus proche de la série de méchants Disney Book of Enchantment, qui a été mise au point puis annulée près de trois mois avant le lancement national de Disney +.

Nous vous apporterons plus de détails sur le La belle et la Bête série prequel que l’histoire se développe.

