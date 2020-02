Ben Affleck brise le silence et parle publiquement de sa dépendance

Ben Affleck a eu un grand combat contre la dépendance à l’alcool. Récemment, faisant la promotion d’un nouveau film, il a parlé publiquement de ce gros problème avec lequel il travaille tous les jours.

Fin octobre 2019, Ben Affleck C’était encore une fois une nouvelle pour la sortie d’une fête d’Halloween. A cette époque, l’acteur a finalement reconnu avoir subi une rechute dans sa lutte contre la dépendance à l’alcool, dont il souffre depuis plusieurs années. Maintenant, tout en faisant la promotion de la bande Le chemin du retour, l’acteur a brisé le silence et a parlé de son alcoolisme.

Dans son interview au New York Times, Ben Affleck a parlé sur la façon dont il cherchait un moyen de se sentir mieux dans sa peau, mais qu’il a trouvé le contraire: «Vous essayez de vous sentir à l’aise pour manger, boire, avoir des relations sexuelles, parier, acheter ou quoi que ce soit, mais vous finissez par empirer la vie. Ensuite, vous continuez avec cela pour que cet inconfort disparaisse, mais la douleur commence. Cela devient un cercle vicieux que vous ne pouvez pas quitter. Ou du moins, c’est ce qui m’est arrivé. »

Comme il le fait remarquer, Ben Affleck il a bu modérément pendant un certain temps, mais a commencé à en savoir plus sur 2015. Cela a créé des problèmes dans son mariage avec Jennifer Garner, avec qui il s’est marié en 2005 et a divorcé en 2018. «Ce que je regrette le plus de mon divorce (…) Je ne voulais pas être une personne divorcée, je ne voulais vraiment pas que mes enfants aient une famille séparée. J’étais énervé parce que c’était un symptôme que je n’étais pas celui que je croyais. C’était très douloureux et j’étais déçu de moi-même. Je ne veux pas que mes enfants paient mes péchés », a avoué l’acteur. Cependant, même s’ils ne sont plus mariés, l’actrice est restée à côté de son mari pendant les moments difficiles qu’elle a traversés.

Un regard plus attentif

L’acteur a également révélé la raison pour laquelle il a payé le DCEU. Actuellement, Ben Affleck fait la promotion Le chemin du retour, un film qui le touche de très près depuis joue un entraîneur de basket-ball qui a une dépendance à l’alcool. Dans l’une des scènes les plus puissantes du film, l’acteur ouvre ses émotions sur la chaîne pour donner le meilleur de lui-même: «C’était comme si une trappe s’ouvrait. C’était surprenant et puissant, un moment très personnel. Je pense que c’était lui et non le personnage », explique Gavin O’Connor, réalisateur du film.

Le chemin du retour ouvre le 6 mars aux États-Unis.

Partager

Article précédent

Ewan McGregor était sur le point de ne pas être Obi-Wan Kenobi

Article suivant

Spider-Man: Sony et Disney avancent sur un éventuel nouvel accord

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.