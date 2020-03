Ben Affleck confirme que le film sur l’arnaque de McDonald’s et le monopole continue

En août 2018, nous avons signalé que 20th Century Fox (maintenant 20th Century Studios) avait été réalisé avec les droits d’un article de Jeff Maysh intitulé “ How An Ex-Cop Rigged McDonald’s Monopoly Game And Stole Millions ”. Après une grande guerre d’enchères que Fox a gagnée, Ben Affleck a accepté de réaliser ce film dont il a mis à jour le statut dans une interview avec Collider.

Affleck a confirmé que lui et Matt Damon (protagoniste du film) restent engagés dans ce projet malgré les grands changements qui sont apparus plus tard dans le studio. En outre, ils ont révélé qu’ils avaient récemment eu accès à une nouvelle version du script des auteurs de «Deadpool», Paul Wernick et Rhett Reese.

“Nous avons reçu un nouveau projet. C’est vraiment bien. Hollywood est un endroit étrange, parce que la personne qui dirige le studio quand ils ont acheté ce script vient de quitter ce travail. Et le studio qui allait le faire a été acheté par un autre studio. C’est pourquoi nous devons nous demander si le film est toujours une priorité ou s’ils sont intéressés par d’autres types de films. Nous l’aimons vraiment et nous développons toujours le scénario. “

L’histoire raconte comment un ancien policier a manipulé le monopole de McDonald’s, volant plus de 24 millions de dollars, de l’argent qu’il a partagé avec les autres conspirateurs qui l’ont aidé à exécuter l’arnaque, y compris des gangsters, des médiums, des propriétaires de clubs de strip-tease, des trafiquants de drogue et une famille de mormons qui ont faussement prétendu avoir gagné des millions de dollars en espèces et en prix.

Paul Wernick et Rhett Reese (‘Deadpool’) seront responsables de l’écriture du script de ce projet que Fox a obtenu après une dure lutte pour ses droits avec Warner Bros., Universal et Netflix. Pour ceux qui s’intéressent à l’article, ils l’ont disponible dans le lien suivant.