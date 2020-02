Ben Affleck dit qu’il a perdu sa passion pour Batman

Dans une interview avec Jake Hamilton (via Joblo), Ben Affleck a expliqué pourquoi il avait renoncé à jouer à Batman, affirmant qu’il avait perdu sa passion pour le rôle. Il a fait des commentaires similaires en discutant avec le New York Times plus tôt cette semaine.

Il a déclaré: «Nous avions un script. J’ai aimé le script, je l’ai écrit avec Geoff Johns, pour qui j’ai beaucoup de respect. Il se trouve que j’ai fait quelques films, et j’ai en quelque sorte perdu ma passion pour ça. Tu sais ce que je veux dire? J’ai en quelque sorte perdu ma passion pour raconter ces histoires, je me suis intéressé à raconter des histoires plus comme ça, et il m’a semblé très clair que si ce n’est pas la chose la plus importante au monde pour vous, vous n’allez pas faire un très bon film. Le film mérite d’être réalisé par quelqu’un qui meurt d’envie de le faire et qui ne peut pas attendre, et ce n’était pas moi à l’époque, alors j’ai continué. “