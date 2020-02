Ben Affleck révèle pourquoi il s’est éloigné du Batman

La décision de Ben Affleck de s’éloigner de The Batman a attiré beaucoup d’attention à l’époque, et l’acteur a expliqué que sa vie personnelle avait beaucoup à voir avec la décision. Affleck s’est entretenu avec le New York Times pour une nouvelle interview et a expliqué pourquoi il s’était éloigné de la première écriture et réalisation du film, puis de la vedette.

Affleck a expliqué qu’au moment du développement du film, son mariage avec Jennifer Garner se séparait et qu’il était lourd dans son alcoolisme, en disant: «J’ai bu relativement normalement pendant longtemps. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré. C’était en 2015, 2016. Ma consommation d’alcool, bien sûr, a créé plus de problèmes conjugaux. »

Il a poursuivi en disant que les problèmes lors de la production sur Justice League pesaient sur lui et a dit à propos de The Batman: «J’ai montré à quelqu’un le script de Batman. Ils ont dit: «Je pense que le script est bon. Je pense aussi que vous vous boirez à mort si vous passez par ce que vous venez de vivre à nouveau. “

La décision d’Affleck de se retirer a permis à Matt Reeves d’intervenir pour écrire et diriger, et à Robert Pattinson pour jouer. La sortie du film est prévue pour le 25 juin 2021.