Ben Affleck révèle sa mauvaise expérience de tournage de Buffy contre les vampires

L’acteur Ben Affleck a fait une brève apparition sur Buffy the Vampire Slayer et ne s’est pas terminé comme il s’y attendait.

Avant la célèbre série télévisée de Buffy contre les vampires qui a été créé en 1997, il y avait un film avec Kristy Swanson qui a été créée en 1992. Il est apparu l’acteur Ben Affleck Dans un petit papier.

Lors d’une récente interview, Ben Affleck décrit sa participation à Buffy contre les vampires. Il a donné vie à un basketteur qui venait de dire la phrase: “Prends-le”. (“Prenez-le”). L’acteur dit qu’il pensait avoir fait du bon travail, juste pour réaliser quand il a vu le film que le réalisateur (Fran Rubel Kuzui) Il avait doublé sa voix au sujet de sa performance. «Je suis allé voir le film et j’ai dit:« Ce n’est pas ma voix. Ce n’est pas moi », a-t-il expliqué. “Apparemment, la réalisatrice détestait tellement ma performance qu’elle a répété toute la performance.”

Sa carrière n’a pas souffert malgré cet incident.

Bien qu’ils aient décidé de changer leur performance dans le film Buffy contre les vampires, l’acteur Ben Affleck a continué à travailler sur certains films comme Ecole privée (1992), Mouvement de 76 (1992) et Jours de gloire (1993). Puis il s’est associé à son ami Kevin Smith et a participé à des films comme Mallrats (1995) et Chasing Amy (1997). Sa carrière a pris un grand tournant grâce au film L’indomptable chasse à la volonté (1997), où il a remporté le Oscar du meilleur scénario près de Matt Damon.

Il a également essayé en tant que réalisateur avec des longs métrages aussi bons que La ville: la cité des voleurs (2010), Argo (2012) et Vivre la nuit (2016). Il a également joué Batman dans plusieurs films comme Batman v Superman: l’aube de la justice (2016), Suicide Squad (2016) et Justice League (2017). Maintenant, le témoin Dark Knight est passé à Robert Pattinson.

Après avoir surmonté vos problèmes d’alcool, il semble que Ben Affleck Il reviendra à la charge et nous pouvons le voir dans des films tels que Deep Water, The Last Duel, Hypnotic, Ghost Army, Witness for the Prosecution et une suite de The Accountant.

