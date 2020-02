Ben Affleck s’ennuyait en travaillant sur des films DC

Partager

Ben Affleck fait la promotion de son nouveau film et comme prévu, il a parlé de son temps en tant que Batman. Là, il a dit qu’il ne s’amuse pas à filmer les bandes DC, car il s’ennuyait beaucoup.

Grâce aux conférences sur les proies et aux interviews que vous offrez Ben Affleck Pour son nouveau film, nous avons appris la période difficile que l’acteur a vécue pendant le tournage des films de la Univers étendu DC L’acteur qui a donné vie à BatmanIl a parlé de sa participation à ces enregistrements et a malheureusement révélé qu’il ne s’était pas autant amusé à les faire.

Lors des entretiens précédents, Ben Affleck Il a déclaré que son divorce avait aggravé son alcoolisme, une dépendance avec laquelle il luttait depuis longtemps. Et ce problème, couplé à la production compliquée de Justice League, qui a nécessité beaucoup de reprises après l’arrivée de Joss Whedon en tant que réalisateur Cela a amené l’ancien Batman à perdre tout intérêt à continuer à travailler dans l’univers de DC Comics. À l’origine, l’acteur serait en charge de l’écriture, de la réalisation et de la mise en scène The Batman, mais il a décidé de tout laisser Matt Reeves

Un grand ennui

Lors d’une conférence de presse de Le chemin du retour, le nouveau film qui joue, l’acteur a été interrogé par Cinemablend sur la prochaine étape de DC, et Ben Affleck a révélé que faire des blockbusters n’est pas aussi amusant qu’il y paraît:

«Vous savez, les gros blockbusters sont super et ils sont super. Mais ils ne sont pas si amusants à faire, seulement à un niveau très pratique, car ils sont très longs, ils sont très compartimentés, vous faites un petit morceau à la fois. Plusieurs fois, vous sentez que vous déplacez votre pied d’un quart de pouce. Il est difficile de continuer à se motiver et de trouver sa passion », a-t-il avoué.

