Ben Affleck soutient la version Justice League de Zack Snyder

Nous ne savons pas s’ils finiront un jour la version Justice League de Zack Snyder, mais il est clair que leurs protagonistes comme Ben Affleck sont en faveur de voir la lumière.

Après tout neuf Batman v Superman: l’aube de la justice (2016), ils ont commencé à tirer Zack Snyder Justice League, mais à la mort d’une de ses filles, il a dû quitter le film et Joss Whedon Il a pris le relais. Ce réalisateur semblait être un excellent candidat après avoir réalisé les deux premiers films de Les Vengeurs. Mais le résultat final a été assez désastreux et une ruine économique. Ben Affleck Il veut que la première option du film se termine.

Au fil du temps, les fans de DC Comics ont demandé de terminer la version de Zack Snyder Justice League et aussi le cinéaste visionnaire, télécharge de temps en temps certaines images sur des réseaux pour attiser ces angoisses de pouvoir voir les images originales avant qu’elles ne soient modifiées par Joss Whedon

Ben Affleck a maintenant déclaré que ce serait une excellente idée de pouvoir voir le film tel que conçu par Zack Snyder:

«Les fans soutiennent cette version. Et j’ai dit: «Zack, je t’aime et je te soutiens. Voilà pourquoi je peux vous aider. Je pense que ce film, vous savez, avoir deux réalisateurs est très étrange. Et pour Justice League, le réalisateur a eu une tragédie familiale … et puis vous avez une sorte de corps de cheval avec une tête de cheval avec deux réalisateurs, pour le meilleur ou pour le pire. Je pense que la coupe de Zack devrait être disponible. “

La campagne pour cette version se poursuit.

Le plus drôle, c’est que le Univers du film DC Comics continuer d’avancer Ben Affleck a été remplacé par Batman par Robert Pattinson, des films comme Oiseaux de proie et Joker. Nous verrons aussi bientôt Wonder Woman 1984, Shazam!, Black Adam et Le flash. Il est donc normal que Warner n’ait aucun intérêt à dépenser de l’argent avec Ligue de justice de Zack Snyder.

