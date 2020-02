Ben Schnetzer remplace Barry Keoghan en tant que protagoniste de l’adaptation de ‘Y: The Last Man’

Ben Schnetzer («Snowden», «Warcraft: l’origine») est enfin le protagoniste masculin de l’adaptation télévisuelle de «Y: Le dernier homme», la série populaire de bandes dessinées de science-fiction créée par le scénariste Brian K. Vaughan et le dessinateur Pia Guerra pour Vertigo, la filiale d’édition de Warner Bros. Entertainment et DC Comics.

Schnetzer remplace le Barry Keoghan (“ Le sacrifice d’un cerf sacré ”) initialement prévu, qui a quitté le projet plus tôt en février après y avoir été lié pendant plus d’un an et demi (et même enregistré son épisode pilote).

Un projet en développement depuis plus de dix ans, d’abord comme un film qui allait être produit par New Line Cinema puis comme une série télévisée qui soutenait la chaîne FX Networks via sa propre société de production, FX Productions.

Après de nombreux allées et venues, le nouvel épisode pilote commencera à être enregistré en avril sur les ordres de Melina Matsoukas, responsable de cela.Queen & Slim«Récemment créée dans notre pays par eOne Films, bien que la série ait déjà le feu vert pour la production d’au moins une première saison.

Pour sa part et comme nous l’avons annoncé l’été dernier, Eliza Clark (‘Rubicn’, ‘Animal Kingdom’) assume le travail de showrunner, en plus de servir de productrice exécutive avec Nina Jacobson, Brad Simpson, Mari Jo Winkler-Ioffreda, la susmentionnée Matsoukas et l’écrivain de l’œuvre originale, Vaughan.

Publié à l’origine entre septembre 2002 et janvier 2008, «Y: Le dernier homme» Il raconte les aventures du jeune Yorick Brown et de son animal de compagnie, le singe Ampersand, le seul survivant d’une étrange peste qui a mis fin à la vie du reste des êtres de sexe masculin de la planète.

Provisoirement appelé Et sec, dans la future série, Schnetzer interprète le Yorick Brown susmentionné, menant ainsi une distribution éminemment féminine dont Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland et Amber Tamblyn feront également partie.

Ce n’est pas la première expérience télévisuelle de Schnetzer, surtout connue pour avoir joué Marcus Goldman dans «La vérité sur l’affaire Harry Quebert», l’adaptation du roman à succès de Jol Dicker réalisé par Jean-Jacques Annaud et co-vedette Patrick Dempsey qu’en Espagne, nous avons pu voir à travers Movistar +.

