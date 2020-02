Ben Schwartz a écrit le scénario de Goonies pour adultes pour Seth Rogen et Adam McKay

Ben Schwartz, qui joue le rôle principal dans Sonic The Hedgehog, a récemment révélé qu’il avait écrit un script pour une version adulte de Les Goonies pour Seth Rogen et Adam McKay. The Goonies, sorti en 1985, suit un groupe d’amis qui tombent sur une carte au trésor qui les mène dans une aventure pour trouver la fortune massive du légendaire pirate One-Eyed Willy. En cours de route, la bande d’amis est poursuivie par une famille de criminels qui cherche à s’emparer du trésor.

Bien que le film ait connu du succès en son temps, il est devenu un classique culte à part entière et un incontournable du cinéma des années 80. Le film réalisé par Richard Donner a été écrit par Chris Columbus, basé sur une histoire de Steven Spielberg, et mettait en vedette des personnages d’une poignée de talents émergents à l’époque, dont Josh Brolin et Sean Austin dans leurs débuts sur grand écran.

Dans une interview avec HeyUGuys, Schwartz mentionne qu’il avait déjà écrit un scénario qui aurait vu un groupe, similaire au gang des Goonies, revenir dans une aventure à l’âge adulte après avoir échoué comme enfants. Selon Schwartz, la prémisse aurait eu lieu des années plus tard, après une aventure où ils n’ont jamais fini par trouver le trésor. La suite aurait vu le malheur antérieur du gang les transformer en adultes moins performants à qui on donnerait une seconde chance à l’aventure des années plus tard. Schwartz n’a pas révélé plus sur l’histoire autre qu’elle avait été écrite pour les producteurs McKay et Rogen. Schwartz a terminé ses réflexions sur le sujet en faisant l’éloge du film classique, déclarant qu’il «aime les Goonies» avant de poursuivre l’interview.

L’année dernière, Collider a annoncé que le titre du film était de 79 ans, et le directeur de Blockers, Kay Cannon, était à la tête du projet. Le film est produit par Lionsgate et Dylan Meyer a été amené à peaufiner le script.

Alors que l’idée d’une suite de Goonies a été lancée pendant des années sans grand succès, mais il semble que Schwartz puisse avoir un angle intéressant pour une suite spirituelle. Après tout, il semble peu probable que nous voyons jamais le casting original de Goonies revenir pour un film de suivi, peut-être que garder l’esprit en vie est le meilleur que nous puissions espérer à ce stade. Là encore, étant donné les tendances actuelles à Hollywood, ce n’est qu’une question de temps avant Les Goonies commence à susciter l’intérêt pour un redémarrage inévitable. Nous savons déjà qu’au moins un des acteurs originaux est d’accord avec cette idée. Dans tous les cas, nous en saurons probablement plus sur les 79ers de Schwartz à mesure qu’il progresse dans le développement.

