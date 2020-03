Partager

De moins en moins est nécessaire pour que Fast & Furious 9 atteigne enfin les théâtres de tous les cinémas. Récemment, une rumeur a circulé selon laquelle Ben Stiller pourrait tourner de nouvelles scènes pour la bande en question.

Il reste moins pour Rapide et furieux 9 Je suis arrivé au cinéma le 22 mai. Dans quelques mois, nous verrons à nouveau nos pilotes d’action préférés, mais apparemment, nous pourrions obtenir plus d’une surprise. Une rumeur a coulé qui garantit que Ben Stiller Il apparaîtra dans le nouveau film, bien que l’on ne sache pas encore si ce sera avec un rôle principal ou simplement dans le cadre d’un caméo.

Le premier trailer de Rapide et furieux 9 Cela a apporté une grande surprise: le retour de Han. Le personnage de Sung Kang était l’un des plus demandés et aimés des fans, mais il a soulevé de nombreuses questions sur la façon dont il était possible pour lui de revenir d’entre les morts. Ce retour semble ne pas être la seule chose qui nous surprendra dans cette saga. Selon une rumeur de Page Six, nous verrons Ben Stiller dans le prochain épisode de la saga. L’acteur zoolander “commencera à enregistrer des scènes pour” F9 “”, rapportent-ils. “Ce n’est probablement qu’une petite partie.”

Pour le moment, nous ne savons pas pourquoi ces informations n’ont pas été divulguées auparavant, depuis le tournage de Rapide et furieux 9 C’est fini. Peut-être parce que ils voulaient que son apparence soit totalement surprise, comme Ryan Reynolds dans le spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw, ou tout simplement parce que c’est un très petit caméo pour lequel des scènes supplémentaires sont filmées. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre plus d’informations ou simplement aller au cinéma le 22 mai pour voir s’il est vrai que Ben Stiller Il fera partie de la franchise.

Plus de détails sur la bande

Justin lin dirigera pour la quatrième fois une livraison en franchise Rapide et furieux. En plus de Vin Diesel, John Cena, Charlize Theron et Sung kang, apparaîtra également dans ce neuvième épisode Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Nathalie Emmanuel et Helen Mirren.

Partager

Article précédent

Captain Marvel 2: On dit que Henry Cavill pourrait jouer à Wolverine

Article suivant

The Mandalorian: James Mangold (Logan) dément les rumeurs d’adresse

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.