Ben Whishaw dit qu’il n’est pas temps de mourir dans tous les films précédents de Daniel Craig Bond

No Time to Die est le dernier tour de Daniel Craig en 007, et Ben Whishaw dit que le film paiera toutes les autres entrées de Craig dans la franchise. Whishaw, qui joue Q dans les films, a parlé à Collider pour une nouvelle interview et a expliqué comment le film à venir se connecte à Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre.

Interrogé par le site sur ce que les fans peuvent attendre du film, Whishaw a déclaré: «C’est le dernier film de Daniel en tant que James Bond, donc je pense que ce qu’ils peuvent attendre est une sorte de résumé, je suppose, de tous les films Bond précédents. que Daniel a fait. Il y a des brins de tous les films, sorte de conclusion. »

Le nouveau film est réalisé par Cary Fukunaga et met en vedette Craig, Whishaw, Ana de Armas, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Rami Malek, Rory Kinnear et Christoph Waltz. Ouvert le 8 avril, il est décrit comme suit:

Dans No Time To Die, Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé se révèle être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un méchant mystérieux armé d’une nouvelle technologie dangereuse.