Benedict Cumberbatch – avec Frankenstein jouer en streaming gratuitement

le Frankenstein une pièce de théâtre avec Benedict Cumberbatch sera diffusée gratuitement sur YouTube. L’histoire de l’auteur Mary Shelley sur la créature humaine connue sous le nom de Frankenstein a gardé le public rivé pendant des siècles, grâce à son mélange fascinant de drame et d’horreur.

Bien que l’histoire ait été adaptée de diverses manières au fil des ans, l’une des interprétations les plus uniques a été la production scénique du réalisateur oscarisé Danny Boyle de 2011. Avec Benedict Cumberbatch et Jonny Lee Miller dans des rôles alternés de docteur Frankenstein et de monstre éponyme, la pièce fut un succès primé. Maintenant, comme le rapporte Bloody Disgusting, le National Theatre diffusera la production gratuitement via leur chaîne YouTube les 30 avril et 1er mai.

Initialement diffusée en direct dans divers cinémas en 2011, la production est revenue dans les cinémas à plusieurs autres reprises depuis, bien qu’elle n’ait pas encore été diffusée gratuitement. Comme de nombreuses adaptations, la version Boyle de Frankenstein présente de nombreuses différences par rapport au roman original, la plus grande modification étant sans doute que l’histoire est racontée du point de vue du monstre plutôt que de son créateur, Victor Frankenstein.

Boyle a été dans les nouvelles au cours des dernières années, avec des informations selon lesquelles il ferait tout, du nouveau film 28 Days Later à la supervision de la production d’une adaptation télévisée de son film principal de Leonardo DiCaprio, The Beach. Bien que ces productions seront probablement lentes à arriver en raison de la pandémie de coronavirus en cours, Frankenstein devrait être fascinant pour les fans verrouillés du travail du réalisateur.

