Bessie Coleman et Sissieretta Jones parmi les femmes à l’honneur dans l’American Masters ‘Unladylike2020 – Blackfilm

Au cours de ce Mois de l’histoire des femmes, American Masters a illuminé les histoires inspirantes d’héroïnes américaines peu connues des premières années du féminisme et des femmes qui suivent maintenant leurs traces avec Unladylike2020, une série multimédia innovante lancée en l’honneur du 100e anniversaire du suffrage féminin.

Raconté par Julianna Margulies (The Good Wife; ER; milliards) et Lorraine Toussaint (Selma; Orange est le nouveau noir; Les Glorias), American Masters – Unladylike2020 met en lumière 26 changemakers différents, dans 26 courts métrages documentaires en première le mercredi, du 4 mars au 26 août, Women’s Equality Day, sur la chaîne YouTube d’American Masters. De plus, une spéciale American Masters – Unladylike2020 d’une heure sera présentée dans le cadre de la célébration estivale de PBS des femmes pionnières.

Il y a seulement un siècle, les femmes en Amérique n’avaient pas le droit de vote et n’avaient obtenu que récemment le droit de posséder des biens ou de divorcer. Elles étaient confrontées à des choix de carrière et d’éducation limités, il était illégal pour les femmes mariées de travailler dans certains endroits et des femmes pouvaient même être arrêtées pour avoir porté un pantalon en public. Les femmes qui travaillaient en dehors du foyer étaient généralement célibataires, veuves, divorcées, pauvres ou de couleur qui devaient lutter non seulement contre le sexisme, mais aussi contre la discrimination raciale grave.

Malgré cela, des femmes intrépides ont réussi à percer dans de nouvelles professions, à occuper des postes de direction et à lutter pour le suffrage et la fin de la discrimination – remettant en question le comportement attendu d’une «dame». Présentant l’histoire d’une manière audacieuse et nouvelle, American Masters – Unladylike2020, produit et réalisé par Charlotte Mangin, donne vie aux incroyables histoires de ces femmes pionnières à travers des images d’archives rares et des entretiens avec des descendants, des historiens et des femmes modernes accomplies qui réfléchissent sur leur influence. Les illustrations et animations originales créées par l’artiste visuelle Amélie Chabannes ajoutent une texture visuelle, infusant les images en noir et blanc avec des couleurs et des actions captivantes. L’accent mis sur les pionniers modernes enrichit également le contenu avec des juxtapositions dynamiques du passé et du présent.

Certaines des femmes présentées comprennent Bessie Coleman, le premier afro-américain à obtenir une licence de pilote international; Susan La Flesche Picotte, le premier médecin amérindien qui a également fondé un hôpital sur la réserve d’Omaha; Jeannette Rankin, la première femme élue au Congrès américain; Gertrude Ederle, la première femme à traverser la Manche à nager; Sissieretta Jones, le premier afro-américain à chanter l’opéra sur la scène principale du Carnegie Hall; et Lois Weber, première femme à réaliser un long métrage, entre autres. Pour en savoir plus sur toutes les femmes de la série, visitez pbs.org/unladylike2020.

Le matériel pédagogique sur l’histoire des États-Unis pour les élèves de la 6e à la 12e année, produit par WNET Kids’s Media and Education, sera disponible via PBS LearningMedia à partir de mars. Unladylike Productions, LLC lancera également une initiative d’engagement communautaire et de dépistage à l’échelle nationale en partenariat avec des stations de télévision publiques et des organismes communautaires.

American Masters – Unladylike2020 est une production de Unladylike Productions, LLC en association avec THIRTEEN’s American Masters. Les producteurs exécutifs pour Unladylike2020 sont Charlotte Mangin et Sandra Rattley. Le producteur exécutif d’American Masters est Michael Kantor.

