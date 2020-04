BET + et Tyler Perry Studios fixent le 7 mai la date de lancement de leur nouvelle série humoristique, Tyler Perry’s Bruh – Blackfilm

Aujourd’hui, BET + et Tyler Perry Studios ont annoncé que la nouvelle série originale TYLER PERRY’S BRUH sera lancé le jeudi 7 mai exclusivement sur toutes les plateformes. Les trois premiers épisodes de la saison de 24 épisodes seront disponibles en streaming au lancement, avec un nouvel épisode qui tombera chaque semaine suivante. Deuxième série originale de Perry pour BET +, la dramatique suit quatre amis de longue date alors qu’ils naviguent dans la vie et les relations à travers la force de leur lien fraternel. Dans une société où la camaraderie entre hommes de couleur est souvent mal jugée et déformée, TYLER PERRY’S BRUH dépeint une image saine de la fraternité noire; embrasser la vulnérabilité sans jouer sur l’hypermasculinité stéréotypée.

«Bruh», un terme d’argot rendu populaire par la culture gréco-noire, fait référence à un ami si proche qu’il ressemble plus à un frère. Pour John, Tom, Mike et Bill, aucune expression ne pouvait caractériser leur camaraderie avec plus de précision. Que ce soit en réalisant des rêves de carrière ou en trouvant l’amour, ces quatre copains de collège maintenant dans la trentaine se retrouvent à apprendre à se tenir debout tout en s’appuyant les uns sur les autres pour se soutenir et se guider. Parfois, leur amour est dur et leur honnêteté brutale, mais ils parviennent à se voir à travers chaque scénario avec légèreté et rire.

Le casting des stars de TYLER PERRY’S BRUH Barry Brewer comme Jonathan “John” Watts, Mahdi Cocci comme Tom Brooks, Phillip Mullings Jr comme Mike Alexander et Monti Washington comme Bill Frazier. Cast supplémentaire comprend Chandra Currelley comme Alice Watts (la mère de John), Candice Renée comme Regina (l’ex-petite amie que Bill veut retrouver), et Alyssa Goss comme Pamela (une petite amie décontractée de Mike).

TYLER PERRY’S BRUH est produit, écrit et réalisé par Tyler Perry. Michelle Sneed sert également de producteur exécutif de la série pour les studios Tyler Perry.

