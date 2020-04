BET Plus ajoute «Diggstown» à sa liste de programmes originaux – Blackfilm

BET + a récemment annoncé que sa nouvelle série «DIGGSTOWN» a été ajouté à sa liste de programmes originaux. La série en six parties suit Marcie Diggs, jouée par Vinessa Antoine (General Hospital, Being Erica), une grande avocate d’entreprise qui, après que sa tante bien-aimée se soit suicidée à la suite d’une poursuite malveillante, décide de reconsidérer ses priorités. Situé dans l’arène granuleuse d’un bureau d’aide juridique à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, l’équipe d’avocats avec laquelle Marcie travaille est une bande curieuse de bienfaiteurs, de cyniques et de gratteurs – des âmes désordonnées qui luttent pour garder la déception personnelle et les démons hors de leur entraine toi. Ils travaillent directement dans la communauté pour trouver justice pour leurs divers clients, explorant les problèmes de racisme, de pauvreté et de préjugés sexistes. Marcie est motivée par une chose: ne plus jamais permettre que des vies innocentes soient détruites par le système judiciaire. Le “DIGGSTOWN” original de BET + est maintenant en streaming sur BET + (@BETplus)

Créé par Floyd Kane (De l’autre côté de la ligne), «DIGGSTOWN» poursuit la mission de BET + d’apporter des histoires riches et à multiples facettes qui couvrent tout le spectre de l’expérience des Noirs et met en valeur l’expansion de sa bibliothèque d’originaux. Rejoindre Antoine est un casting étoilé comprenant Natasha Henstridge (Espèce), C. David Johnson (Street Legal), Stacey Farber (Grace et Frankie), Brandon Oakes (Arctic Air), Shailene Garnett (Shadowhunters: The Mortal Instruments), Tim Rozon (Wynonna Earp), et Dwain Murphy (Titans).

«DIGGSTOWN» est coproduit par Circle Blue Entertainment et Freddie Films. Floyd Kane est créateur, producteur exécutif et showrunner, et Amos Adetuyi (Jean des Jones), Brenda Greenberg (Être Erica) et Todd Berger (Wynonna Earp) sont des producteurs exécutifs. Kelly Makin (Saving Hope) est le réalisateur pilote et le producteur exécutif. «DIGGSTOWN» est produit en association avec CBC. L’accord a été négocié par Rosanna Canonigo, Global Television and Digital Distribution, Entertainment One (eOne). Les droits de télévision internationaux pour «DIGGSTOWN» sont gérés par eOne.

