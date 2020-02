BET Plus renouvelle Will Packer’s Bigger pour la saison 2 – Blackfilm

BET + a annoncé la reprise de la deuxième saison de la série produite par Will Packer et Will Packer Media, “Plus gros.” Saluée par ESSENCE comme «une lettre d’amour aux amitiés sur lesquelles comptent les femmes noires», la comédie provocatrice créée par Felischa Marye continuera de diffuser exclusivement sur BET +. Les habitués des séries qui reviennent incluent Tanisha Long (Layne Roberts), Angell Conwell (Veronica Yates), Rasheda Crockett (Tracey Davis), Chase Anthony (Deon Lewis), et Tristen Winger (Vince Carpenter). La première saison complète de «Bigger» est actuellement disponible en streaming sur BET +. Les détails de la production et la date de la première sont à venir.

«Je suis tellement fier de ce spectacle! Et j’ai hâte que de nouveaux publics suivent les manigances de ce groupe sauvage et fou de trentenaires noirs. Attachez-vous pour la saison 2 “ dit Will Packer.

«Nous sommes ravis et fiers de ramener l’équipe Bigger pour une autre manche. Will et Felischa ont été d’excellents partenaires et nous avons hâte de plonger plus profondément dans la vie hilarante et compliquée de Layne et de son groupe d’amis », a déclaré Devin Griffin, directeur général de BET +. «Notre engagement envers le contenu premium se poursuit avec cette série. Les fans ont embrassé le spectacle parce qu’il est réel et frais, et offre une nouvelle façon aux téléspectateurs noirs de se voir dans des histoires noires originales à l’écran. “

La première saison de «Bigger» suit Layne, une femme noire célibataire et son groupe soudé de trentenaires qui naviguent entre amour, amitiés, ambitions de carrière et cheminement pour devenir PLUS GRAND ensemble. Quand une connaissance d’université meurt soudainement, le groupe est obligé de regarder de plus près leur vie en désordre, tout en se demandant – est-ce bien ou y a-t-il quelque chose de plus grand et de meilleur?