Bethesda organise une vente de 24 heures pour lever des fonds pour la lutte contre les incendies en Australie

Bethesda Softworks organise une vente de 24 heures sur son site Web pour contribuer à la lutte contre les incendies en Australie. Bethesda est un grand nom dans le monde de l’édition de jeux vidéo et propose des jeux de Bethesda Game Studios, ZeniMax Online Studios et id Software. La société est surtout connue comme l’éditeur de la série de jeux Fallout et Elder Scrolls.

La saison des feux de brousse en Australie a été particulièrement mauvaise cette année. Actuellement, environ 10,6 millions d’hectares de terres ont été détruits par les incendies. Ces incendies ont également tué au moins 32 personnes et détruit des milliers de maisons. À l’heure actuelle, près d’un milliard d’animaux sont morts à cause des flammes ou de la perte d’habitat et de sources de nourriture. Bien qu’il y ait actuellement une période de temps frais et humide, les responsables sont très préoccupés par le fait que les températures élevées et le temps plus sec reviendront très bientôt, ce qui pourrait potentiellement déclencher plus d’incendies.

Connexes: les éditeurs de jeux détruisent leur réputation avec l’anti-consommation

Bethesda a annoncé sur Twitter qu’il y aurait des ventes à la fois sur Bethesda.net et sur le Humble Store afin de collecter de l’argent pour les secours. Tous les jeux Bethesda sur les deux sites seront offerts avec une remise de 33% pour inciter les joueurs à les acheter. La totalité du produit net de cette vente sera reversée à la Croix-Rouge australienne. En plus de cela, Bethesda vend également un T-shirt sur le thème de Fallout pour 25 $ que les fans peuvent acheter. Le produit de cette chemise sera remis à l’Armée du salut australienne. La vente débutera le 30 janvier à 10h.

Plusieurs grands noms ont décidé d’aider les efforts de secours australiens au cours des derniers mois. Le prince Harry et Meghan Markle, Chris Hemsworth et Kylie Jenner ont tous donné de l’argent pour aider aux efforts de secours. Le don de Jenner est sujet à controverse, mais elle a néanmoins envoyé un million de dollars en fonds de secours. À ces dons s’ajoutent les efforts que la famille Irwin a déployés au cours des derniers mois. La famille de feu Steve Irwin a sauvé plus de 90 000 animaux qui ont été touchés par les incendies.

Ces feux de brousse en Australie sont parmi les pires que le pays ait jamais connus. Avec la quantité de dégâts qui ont été causés, il faudra d’innombrables millions pour ramener l’Australie à la normale. Bethesda semble au moins faire sa part pour aider. Bien que cette vente ne puisse pas réparer l’Australie, nous espérons qu’elle incitera d’autres grandes entreprises à faire ce qu’elles peuvent. Si les fans ont de l’argent supplémentaire, c’est peut-être le meilleur moment pour effectuer un achat sur Bethesda.

Suivant: Kim et Khloe Kardashian accusés de ne pas avoir envoyé d’argent à l’Australie Bushfire Relief

Source: Bethesda