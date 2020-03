BET’s Boomerang Co-Showrunners Dime Davis & Angeli Millan Talk Saison 2 – Blackfilm

La deuxième saison de Lena Waithe et Halle BerrySérie de comédie BET BOOMERANG devrait être diffusé le Mercredi 11 mars à 22h30 HNE.

Pour le retour de la série, deux femmes de couleur prennent la barre en tant que co-showrunners, Dime Davis (A Black Lady Sketch Show, The Chi, Boomerang S1) et Angeli Millan (The Cleveland Show, Us and Them, The Muppets). La saison entière sera dirigée exclusivement par des femmes de couleur, Dime Davis revenant au fauteuil du réalisateur pour la moitié de la saison. L’effort pour un leadership accru derrière l’objectif par les femmes de couleur est un effort que Hillman Grad Productions, 606 Films, BET, Paramount et Viacom ont tous soutenu.

Produit par Hillena Grad Productions de Lena Waithe et 606 Films de Halle Berry, en collaboration avec Paramount Television, BOOMERANG est une comédie subversive, intelligente et sérielle d’une demi-heure, alimentée par la romance, l’amitié, la politique de genre, l’amour et, bien sûr, le sexe. L’histoire reprend environ vingt-cinq ans après le film «Boomerang» de 1992 et se concentre sur Simone Graham (fille de Marcus Graham et Angela Lewis) et Bryson Broyer (fils de Jaqueline Broyer), qui sont des professionnels du marketing essayant de sortir de leur les ombres des parents. La série suit un groupe d’amis d’enfance qui cherchent à se faire leur propre marque dans le monde… tout en naviguant leurs sentiments les uns pour les autres.

La distribution originale est de retour pour traiter des ramifications de la rupture de Simone et Bryson et de la façon dont elle affecte l’amitié du groupe. Tout au long de la saison, chacun de nos personnages principaux: Simone (Tetona Jackson), Bryson (Tequan Richmond), Crystal (Brittany Inge), Ari (Leland Martin), Tia (Lala Milan) et David (RJ Walker) regardent à l’intérieur pour le découvrir qui ils sont vraiment en découvrant qu’ensemble, ils se séparent. Les étoiles invitées pour la saison deux comprendront Jaleel White, Joey Bada $$, Walter Emmanuel Jones et Kim Wayans.

Blackfilm.com a récemment rencontré Davis et Millan alors qu’ils discutaient brièvement de ce qui nous attend pour la saison 2.

Qu’attendons-nous pour la saison deux?

Dime Davis: Nous voulions faire deux choses. Nous voulions faire de notre spectacle un spectacle d’ensemble maintenant et nous voulions reprendre là où la première saison s’était arrêtée. Cela s’est terminé par une rupture entre les deux personnages principaux, Simone et Bryson. Lorsque deux personnes ont un cadre de base brisé, tout le monde se sépare. Donc, ce qui se passe cette saison, c’est que nous en ressentons les effets à travers tous les différents personnages, et nous pouvons voyager avec eux au fur et à mesure de leurs voyages individuels à la suite de ce qui se passe avec leurs amis.

Angeli Millan: Je pense que nous voulions aussi vraiment prendre en considération beaucoup de ce que nos fans avaient à dire qu’ils avaient l’impression d’être curieux ou incompris, ne connaissant pas notre émission depuis la première saison, et c’était vraiment cool. Nous avons vraiment essayé de lire beaucoup sur Twitter, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux. Nous en avons vraiment parlé en tant que salle d’écrivains sur la façon dont nous pouvons vraiment explorer comment ces personnes sont affectées les unes par les autres, essentiellement. Nous entrons vraiment dans ce qui se passe sous la surface entre ce qu’ils étaient prêts à partager avec leur ensemble d’amis et quelles sont les choses sous la surface que nous n’avons pas pu voir la saison dernière?

Dime Davis: C’est Boomerang. Ce n’est pas la même chose que le film, mais nous avons une responsabilité envers les téléspectateurs du film pour apporter une partie de cela et nous avons donc un tas d’oeufs de Pâques et d’hommages qui sont vraiment ancrés dans votre histoire et qui sont super amusants pour les gens qui connaissent le film.