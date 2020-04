Better Call Saul Creator explique la confusion de continuité entre Jimmy / Mike / Gus

Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul Le créateur Vince Gilligan aborde la confusion de continuité concernant la connexion entre Saul Goodman, Mike Ehrmantraut et Gustavo Fring. Better Call Saul se déroule dans l’univers d’Albuquerque et débute six ans avant sa série phare. En cinq saisons, l’histoire de la transformation de Jimmy McGill en Saul Goodman a traversé plus de quelques personnages de Breaking Bad. Les personnages croisés les plus répandus sont Mike Ehrmantraut et Gus Fring; non seulement ils apparaissent, mais ils sont des acteurs majeurs.

Better Call Saul a deux récits qui se croisent sporadiquement: la descente de Jimmy et l’introduction de Mike à la scène de la drogue à Albuquerque. Malgré les rencontres de Jimmy avec les Salamancas et Nacho Varga, il ignore toujours l’implication de Mike avec Gus Fring. La querelle de «l’homme au poulet» et de la drogue avec les Salamancas est un fil conducteur majeur de Better Call Saul. Dans l’épisode de la saison cinq “Bagman”, Jimmy est pris en embuscade alors qu’il récupère l’argent de la caution de Lalo Salamanca. Pour assurer la libération de Lalo (afin que Gus puisse l’éliminer), Mike sauve Jimmy. Les deux personnages (qui se connaissent depuis que Mike était préposé au stationnement) semblent se lier dans le désert.

Dans Breaking Bad, Jimmy aka Saul utilise souvent Mike comme fixateur. Leur relation est purement professionnelle; Saul trouve même Mike menaçant – loin de ce que nous voyons dans la saison cinq de Better Call Saul. À un moment donné, Saul décrit sa connexion avec Gus comme «Je connais un gars, qui connaît un gars, qui … connaît un autre gars.» À moins que cela ne soit pas censé être pris à la lettre, Saul ne sait pas que Mike travaille pour le patron de Walter White et son adversaire éventuel – un résultat déroutant compte tenu de tout ce que Jimmy témoigne dans Better Call Saul. Dans une interview avec Rolling Stone, Vince Gilligan aborde ce prétendu problème de continuité en faisant référence aux Hogan’s Heroes. Dans la sitcom des années 60, le Sgt. Schultz invoque continuellement la phrase: «Je ne vois rien! Je ne sais rien!” Cela veut dire que Jimmy alias Saul choisit de rester dans l’ignorance des associés de Mike par peur.

Dans cette même interview, Peter Gould, co-créateur de Better Call Saul, parle de l’effet que “Bagman” a eu sur la relation de Jimmy et Mike. Tout en reconnaissant que leur lien dans la série dérivée semble plus fort que dans Breaking Bad, Gould a également réaffirmé l’importance de la dernière saison de Better Call Saul: «Si vous vous souvenez [in Breaking Bad], il y avait des moments où Mike menaçait de casser les jambes de Saul Goodman, et il le pensait absolument. Nous devrons voir comment il y arrivera. “

Les commentaires de Gilligan et de Gould sont conformes à ce que les fans ont vu dans la finale de la saison 5 de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Après l’interrogatoire de Kim et Jimmy par Lalo, ce dernier se rend à l’appartement de Mike pour être tenu au courant. Jimmy demande pourquoi il a dû mentir à Lalo et pour qui il devait mentir. Mike dit à Jimmy que «ce n’est pas sa préoccupation» – soulignant à nouveau à Jimmy l’importance de rester dans le noir. Bien que Mike divulgue les plans de Gus pour Lalo, il faut imaginer que la paire ne se rapprochera pas plus dans la saison six. Les écrivains astucieux de la série traceront sans aucun doute des lignes vives entre la saison cinq et leur relation méprisante dans Breaking Bad.

