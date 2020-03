Better Call Saul Saison 5: Pourquoi Kim veut épouser Jimmy

Tu ferais mieux d’appeler SaulDans sa dernière offre, Kim a fait une proposition de mariage choquante à Jimmy, mais pourquoi? Jimmy McGill et Kim Wexler ont toujours été un cas classique d’attrait opposé. Alors que Kim est un professionnel naturellement doué qui respecte en grande partie les règles, Jimmy est un non-conformiste assidu qui n’a pas peur de contourner la loi quand cela lui convient. Parfois, cependant, les intérêts juridiques respectifs de Jimmy et Kim se sont alignés, et le couple a comploté ensemble, plus récemment contre Mesa Verde dans Better Call Saul saison 5, essayant d’empêcher la maison de M. Acker d’être rasée par la banque.

Dans “Wexler v. Goodman”, le respect professionnel de Kim et son amour de la légalité ont gagné, et elle a mis un terme ferme aux plans sournois de Jimmy de faire chanter le PDG de Mesa Verde, Kevin. Bien sûr, Jimmy ne pouvait pas simplement laisser un bon con se perdre, et il est allé de l’avant dans le dos de Kim, forçant ses adversaires à céder la maison d’Acker, parmi un certain nombre d’autres bonus compensatoires. Kim était livide; non seulement Jimmy avait risqué sa carrière et l’avait confrontée dans la salle de réunion, mais il avait ignoré ses souhaits expressifs et avait menti. Lorsque le couple rentre à la maison après une journée de travail difficile, Kim apparaît sur le point de rompre avec Jimmy, mais sort une autre idée de nulle part – le mariage.

Compte tenu de la colère de Kim face à la trahison de Jimmy, sa suggestion soudaine de faire le nœud semble sortir entièrement du champ gauche, non seulement pour le public, mais aussi pour Jimmy. Alors, pourquoi Kim, pondérée et sensée, est-elle passée d’exiger une rupture à l’achat de robes? Il y a plusieurs facteurs contributifs. D’un point de vue juridique, Kim pourrait penser pratiquement avec le privilège du conjoint en tête. Aux États-Unis, le privilège du conjoint est une caractéristique de la common law selon laquelle les couples mariés ne sont pas obligés de révéler leurs communications privées devant un tribunal, et certains États dispensent également les conjoints de témoigner les uns contre les autres.

Évidemment, il existe certains scénarios où ce privilège ne s’applique plus, y compris pendant les procès criminels, mais pour les litiges concernant la propriété foncière et poursuivre une grande banque, Kim épousant Jimmy pourrait signifier que le couple ne serait pas obligé de remettre leurs communications privées à entre eux et, par conséquent, leur complot contre Mesa Verde serait beaucoup plus difficile à prouver si Rich, Kevin ou quelqu’un d’autre devenait suspect.

Bien que le nous légal de Kim soit sans aucun doute le moteur de sa demande en mariage, il y a peut-être un élément plus personnel (et romantique) en jeu également. Tout au long de Better Call Saul, Kim a manifesté une attirance claire pour le braquage de Jimmy dans la salle d’audience et le désir de “défendre le petit gars”. Non seulement elle l’a rejoint dans l’arnaque Huell à de grands risques personnels, mais elle était heureuse d’impliquer Jimmy dans l’affaire Acker contre ses propres employeurs. Elle a peut-être fini par avoir froid aux pieds, mais Kim était très impliquée dans le dernier projet de Jimmy. Bien qu’il soit sans aucun doute en colère qu’il soit allé derrière son dos, il est probable que Kim a été à la fois impressionnée par la victoire improbable de Saul Goodman contre Mesa Verde et attirée par lui encore plus qu’avant. La promesse de privilège de conjoint a peut-être amené la tête de Kim à proposer à Jimmy, mais sa manœuvre juridique de plus en plus bizarre et l’attitude de David contre Goliath continuent incontestablement de captiver son cœur.

Tu ferais mieux d’appeler Saul la saison 5 se poursuit avec “JMM” le 30 mars sur Netflix.