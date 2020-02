Bienvenue à “Dawn of X” dans le nouveau monde Mutant

Dawn of X est la suite du redémarrage de Jonathan Hickman des X-Men. Tout a changé, sauf la haine des mutants.

Au cours de l’été 2019, le monde a changé pour la planète entière. Une nation indépendante mutante dotée d’une capacité autonome était née, et cela effrayait tous les pays. Le moment est venu de prouver que ce n’était pas un bluff, qu’ils sont Homo Superior, et que les humains l’aiment ou non, ils sont arrivés pour rester. Bienvenue chez L’aube de X.

MUTANTS, PEURS, HAINE, MASSACRÉS

Depuis sa création, les mutants étaient les parias de Marvel, même au sein de la même race, il y en avait encore plus rejetés par la société compte tenu de son apparence, comme les Morlocks. Mais tous étaient des mutants, une race évoluée de l’humain, et destinés à être la prochaine étape, celle qui allait dominer, mais ne s’est jamais produite. Dans un monde de merveilles où il y a des surhumains par des moyens scientifiques, étrangers ou même accidentels, leur position a toujours été celle des menaces incontrôlables, des bombes au milieu des populations.

Tout cela a conduit à des massacres, des génocides, de la dîme et à la fin presque un isolement de la race par les gouvernements. La peur et la haine du pouvoir d’une race destinée à les vaincre, ont transformé les humains en bêtes agressives, ont fait ressortir le pire d’entre eux, et parfois le meilleur, le moins.

Cela a été répété en boucle depuis la création des X Men par Stan Lee et Jack Kirby. C’est le parrain mutant, qui les a transformées en la série Marvel la plus populaire et a façonné un univers à lui plein de séries et de spin-offs propres à ses personnages, Chris Claremont, et lui, a également potentialisé cette peur des mutants. Personne n’a jamais écrit mieux, en fait, tous les autres auteurs qui ont influencé ce monde ont suivi ou imité ce que Claremont a fait. Mais au final, la répétition finit par se fatiguer. Et c’est là qu’il est entré Jonathan Hickman. Et a conduit à L’aube de X aux autels de Marvel.

HICKMAN CONTRE LE MONDE

L’écrivain est arrivé après un certain temps loin des grandes entreprises, travaillant sur ses propres œuvres dans Image: East of the West, The Manhattan Projects ou The Murders of Black Monday. Mais après tant de temps loin des majors, y compris les rumeurs d’embauche pour redémarrer d’autres mondes de DC Comics, il est revenu avec une seule phrase sur une page annonçant: “Lorsque deux espèces agressives partagent le même environnement, l’évolution demande adaptation ou domination” Lorsque deux espèces agressives partagent le même environnement, l’évolution demande adaptation ou domination. C’était une déclaration d’intention.

Ainsi naquirent deux séries qui allaient être le début du redémarrage le plus brutal jamais réalisé sur l’Univers mutant. Toutes les séries qui existaient étaient fermées. Les groupes créatifs suivants ont été planifiés qui après six mois prendraient les idées et la coordination de Hickman et continueraient avec le monde après les deux en-têtes. Et il y avait Dynasty of X (House of X) et Powers of X (Powers of X), qui pendant six mois, seraient les seuls titres mutants, appelés à tout changer, et ils l’ont fait!

Les deux séries étaient interconnectées et présentaient deux lignes de tracé différentes, mais elles devraient être lues ensemble.

LE PRÉSENT A UN X

Dynasty of X était l’histoire d’un court changement. La naissance de Krakoa a été la première nation mutante à ne dépendre d’aucun pays. Auparavant, il y avait une Nation X, qui ne fonctionnait pas, mais cela dépendait de la charité du reste du monde, et avant cela Genosha, un pays occupé par Magneto pour créer un pays non reconnu par le monde pour son peuple, et qui a fini par être dévasté. Tout avait échoué. Mais cette fois, c’est différent. Krakoa est indépendant, n’a pas besoin de ressources externes et a un produit que tout le monde veut, plusieurs médicaments irréproductibles sans la collaboration de l’île mutante, et que tout le monde désire, un antibiotique universel, une extension de vie et un qui répare toute maladie neurologique Comme la maladie d’Alzheimer

Cela fait peur à la planète entière, d’autant plus qu’il y a des ambassades, elles ont grandi du jour au lendemain, il y a déjà un transport automatique que personne ne possède et ne peut être violé, et un bon nombre de mutants oméga défendant la nation.

Ainsi, Hickman a raconté les difficultés de créer une nation, face au public, au reste des nations et aux mutants qui la composent. Mais la menace humaine a continué. Orchis a été activé, une organisation qui a réuni des scientifiques de grands groupes, certains gouvernements, d’autres terroristes, mais tous, prêts à éliminer la menace mutante.

La résolution de cette menace et la présentation du fonctionnement de Krakoa ont été les principaux points de la série. Surtout avec la découverte de certaines vérités inconfortables, maintenant, vous ne pouvez pas tuer les mutants, car ils vont ressusciter et frapper à nouveau, avec plus de force.

Au cas où l’idée n’était pas puissante, Hickamn avait l’un des artistes les plus impressionnants et les plus améliorés de ces années, Pepe Larraz. Depuis son Thor, il a fait des pas de géants, et maintenant c’est un dessinateur spectaculaire, un grand narrateur, et surtout, il est capable de donner vie aux idées folles du scénariste américain, et ce n’est pas facile.

L’AVENIR EST DE DÉTRUIRE LE X

Powers of X était une autre histoire du style de Hickman, un voyage temporaire à travers des réincarnations et un mutant que nous ne savions pas que c’était, Moira McTagert. VOTRE pouvoir, vivez votre vie encore et encore, avec tous les souvenirs des précédents. Et avec une horrible vérité toujours présente, chaque fois qu’il a essayé de sauver les mutants, il a échoué, les mutants perdent toujours et disparaissent.

L’évolution, altérée par l’homme, ne règne plus dans le futur, c’est la technologie qui a fait évoluer et détruire les espèces inférieures par les espèces supérieures. Et la menace finale, que l’humanité finira par vouloir faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand, un collectif galactique qui domine et contrôle l’univers, et qui le fait à travers un esprit unifié, homo novissima, l’évolution humaine a une fois sauté par-dessus l’homo supérieur, le mutant, grâce aux découvertes scientifiques.

Mais le combat de Moira n’est finalement pas de choisir un sauveur, de mener une révolte ou de donner à Xavier les réponses à tout. En fin de compte, ce qu’ils doivent faire, c’est ce que personne ne s’attend à se mettre à leur place d’espèce dominante. Le rêve de Xavier était faux, Magnéto aussi, mais au final, le rêve qu’ils avaient tous les deux, s’il était réalisé, n’était pas un rêve. L’une des grandes inconnues de L’aube de X.

Dans cette série, R.B. Silva est chargé d’adapter le langage de Hickman à son propre langage visuel, et il le fait de manière spectaculaire, avec une maîtrise de la science-fiction et avec un grand plaisir pour les contrastes, l’auteur est parfait pour soulever les futurs sombres et technologiques, ainsi que aux personnages que nous connaissons altérés, plus gâtés par une vie plutôt dure.

Les deux séries ont bénéficié d’un concept auquel Hickman s’accroche comme une tique, des cartes conceptuelles et la présentation schématique des données. Le graphisme le hante, il est dessinateur et designer, et ça se voit. Chaque carte a un contenu, même celui qui semble initialement déroutant prend sens peu à peu, et complète le récit entier, en lui donnant de la profondeur, et surtout, un scénario clair pour le lecteur. En plus de développer un langage pour les mutants, le Krakoano, qui reste à voir s’il est aussi populaire que le Klingon, le temps nous le dira.

L’AUBE DE X EST ARRIVÉE

Et donc nous entrons dans Dawn of X, la continuation de ces 12 nombres qui ont tout changé, qui ont fait une simple tabula pour tous les mutants. Et chacun a sa propre personnalité, et ce qui se passe dans chacun d’eux influencera plus ou moins la ligne que Hickman développe.

Les cinq premiers titres ont débarqué en Espagne, et chacun répond à des aspects différents et à des auteurs différents. Ces séries sont: Patrol X, X-Force, The Marauders, the New Mutants et Excalibur.

Patrouille X 1

Écrit par Jonathan Hickman lui-même, il s’agit de la principale série de redémarrages. Ou ce qui est le même, c’est la ligne principale de “Dawn of X”.

Nous connaîtrons l’un des principaux aspects de cette nouvelle ère, comment vivre dans une véritable nation mutante et comment faire face aux menaces que Krakoa veille. Bien que Hickman soit généralement peu profond avec les personnages, il commence ici par préciser que ce qui compte à Krakoa, ce sont les gens qui le forment, en particulier leurs chefs. A cette occasion, nous rencontrerons celui du capitaine des capitaines, le seigneur de la mutante “armée”, Cyclope. Mais non seulement verrons-nous comment Scott vit maintenant, Orchis n’a pas cessé d’être une menace, et il surveille les mutants, tout comme ils le font avec l’organisation. La défaite qu’ils ont subie a été un revers, mais pas la fin, personne n’a l’intention de mettre fin à la menace d’un contrôle mutant n’ayant qu’un seul plan.

A cette occasion, l’écrivain change un peu sa façon de travailler. Il ne se penche généralement pas sur les personnages qu’il utilise dans sa série, sauf s’ils sont de sa création, et même dans ce cas, il existe de nombreux cas de personnages qui dépendent de l’intrigue ou sont des outils pour faire avancer l’histoire. Hickman impose la narration aux personnages. Mais dans ce redémarrage, il semble qu’ils aient tellement de contrôle qu’ils peuvent jouer avec les personnages comme s’ils étaient les leurs, et ils se laissent voir avec ce numéro et leur utilisation de Cyclope et de toute sa famille.

Aux crayons un vétéran de Marvel, la star Leinil Francis Yu. L’auteur a traité des atouts les plus importants de Marvel, des Avengers à Captain America seuls, ils sont passés entre ses mains, et il fait toujours son travail principal, racontant une histoire d’action qui a un impact, bien que parfois son récit à l’extérieur Les batailles, la décomposition. Dans ce cas, c’est à lui de passer un test difficile, car une bonne partie de l’histoire, ce sont des dialogues ou des discours, et il doit s’entraîner dans des situations assez inertes, mais il le fait avec facilité, ce n’est pas la meilleure chose qu’il ait faite, mais il se défend.

X-Force 1

C’est à Benjamin Percy de suivre Hickman, et ne pense pas qu’il soit laissé pour compte. Puisqu’il est au niveau du meilleur de Dawn of X.

Le principe d’une nation est toujours difficile, et ce qui doit être fait doit être fait. Des chiffons sales, des performances d’ombre, faites tout ce qu’il faut, c’est ce que fait X-Force à Krakoa, comme il l’a fait aux mains de Kyle et Yost, et de Remender. Ce sont des espions, des meurtriers, tout ce dont le gouvernement mutant a besoin. Mais si vous commencez à perdre un de vos membres, est-ce que vous avez surmonté votre travail ou votre ambition? Ces doutes surgissent dans Dawn of X.

Dans un seul numéro, Percy soulève peu de la mission du groupe, mais si ses intentions, sa série sera importante, en fait, le tournant le plus important de cette première phase de l’Aube de X, se déroule dans sa collection, et il le fait directement, sans doutes ni problèmes, la dernière page montre que vous savez ce que vous faites, démontez le lecteur pour commencer à travailler.

Percy est une vieille connaissance du monde mutant, il a écrit le podcast qui a fini par devenir la série «Wolverine: The Long Night». Il a longtemps travaillé à DC, dans Green Arrow et Nightwing, et a prouvé qu’il savait écrire des émotions, des actions et des personnages tridimensionnels, et ici il suit la voie qui lui est la mieux indiquée. Pour le moment, les personnages qui vous semblent plus à votre goût ne sont pas les principaux, d’accord, Wolverine oui, mais c’est qu’il est une vieille connaissance de lui, Tom El Negro ou Sabia sont mieux traités, et il semble qu’ils seront mis à profit ci-dessus ce qui est généralement typique dans le monde mutant.

Le dessin de Joshua Cassara est sale, avec de nombreuses rayures, et montre clairement que le monde est rude et foutu pour les mutants. Elle est parfaite pour cette série, et si quelque chose montre, c’est que l’action est bonne, et aussi les discussions, car il y en a beaucoup tout au long de ce numéro. Ce qui manque, c’est une plus grande maîtrise de la composition, qui s’en va parfois, sans utiliser entièrement l’espace entre les balles, cette fois que beaucoup convertissent en outils narratifs, et qui dans leur cas semblent parfois vous déranger en ne vous quittant pas flux lors du changement de page.

Les Maraudeurs 1

Kitty Pride devient un pirate! Elle a été une femme X, enseignante et dirigeante de Patrol X, maintenant, elle veut naviguer sur les mers sous le drapeau noir.

Gerry Duggan et Matteo Lolli se jettent à la mer pour pouvoir sauver les mutants dont les gouvernements ne permettent pas d’atteindre Krakoa. Et qui mieux qu’un vétéran comme Kitty Pride, désolé, Kate. Tous les mutants peuvent utiliser les portails pour atteindre la nation X, sauf Pride, personne ne sait pourquoi, mais elle doit faire le voyage en bateau. Mais ce détail est une opportunité, la Hellfire Corporation qui domine les finances du nouveau pays, dirigée par Emma Frost, a besoin d’un passeur d’agent qui fait un vieux boulot, le pirate, et il semble que Kate ne le fasse pas. intéressé, au début.

Duggan soulève une histoire intéressante du titre. Les Maraudeurs étaient le groupe qui a dirigé M. Sinister et effectué le massacre des mutants, c’est un nom inquiétant pour tout enfant de l’atome, mais maintenant il doit le racheter. Comment? Sauver ceux dont les gouvernements ne croient pas qu’ils sont une race distincte mais des citoyens de leur propriété. Et pour eux, un navire naviguera sur les mers, pour les sauver et les emmener à Krakoa, et accessoirement, sortir des monedillas supplémentaires pour leur capitaine et ses sbires.

C’est peut-être la série qui soulève le plus de questions, peut-être que son implication politique la rend attrayante, mais en même temps elle en fait une simple série d’opérations de sauvetage avec peu d’intérêt. Nous ne savons pas jusqu’où Duggan est arrivé, qui a généralement de bonnes idées, mais ne finit pas de les culminer, et finit par garer trop de choses et donner le sentiment de ne pas avoir de véritable adresse. Nous verrons si la supervision de Jonathan Hickman indique cet objectif dont l’auteur semble avoir besoin.

Cependant, dans le domaine graphique, il est le mieux présenté, avec un Matteo Lolli déchaîné qui n’a aucun problème avec l’action, la spectaculaire et surtout avec simplicité, sans remplir les balles, sans entasser les pages, il se conforme bien et découle de forme remarquable. Rappelant beaucoup dans le style de Pepe Larraz et Mahmoud Asrar, il a trouvé un véhicule parfait pour ce qu’il veut faire, s’amuser, et une histoire de pirate, cela semble l’endroit idéal.

Les nouveaux mutants 1

Les garçons portent à nouveau le costume noir et jaune et ont des ennuis!

L’autre série dans laquelle Hickman a une intervention directe, avec l’aide d’Ed Brisson, est celle qui va emmener les choses mutantes dans l’espace, à d’autres confins et à d’autres intentions. Pour l’instant, “bébés X” retrouve son uniforme et son alignement d’origine, mais ils sont différents. Malgré le maintien de leur amitié face à tous les problèmes, ils ont grandi, acquis de l’expérience et vécu beaucoup de choses avant de se retrouver sous un nouveau monde. Ils sont encore pires, ils ne savent pas être ensemble sans avoir de problèmes. Et déjà dans leur premier épisode ils le font, et surtout dans l’espace, et contre un empire, un record pour nos garçons!

Brisson a beaucoup d’expérience avec les mutants, et les arguments de Hickman semblent plus ciblés sur l’impact sur la galaxie de la nouvelle nation mutante, mais Ed, cela importe moins. Leurs personnages, leurs relations et leurs actions face aux injustices et aux tyrans sont plus importants, et aussi pour le lecteur. Et donc dans un certain nombre, il est clair que nous allons profiter de grands dialogues, et sûrement de beaucoup de choses folles.

Dans le domaine graphique, nous trouvons que l’auteur qui a le moins aimé un serveur, pas pour sa qualité, est capable de se conformer, sinon parce que je trouve que c’est une manœuvre que je n’aimais pas personnellement. Rod Reiss est un mélange entre Phil Notto et Bill Sienkiewicz, et il est loin des deux, il est plus statique et moins spectaculaire, mais en plus il imite le dessinateur de bande dessinée légendaire dans le style mais reste dans une forme vide, qui transmet peu. Il raconte son histoire, mais il ne s’engage pas, cela peut être quelque chose à un niveau personnel, mais copier un style sans savoir ce qui le rend spécial, ne donne qu’un aperçu de l’original, et sans votre cœur.

Excalibur 1

Otromundo revient en première ligne, mutants et magie pour que Tini Howard fasse ce qu’il fait le mieux, écrive sur les gens et que ces gens distribuent d’énormes cookies.

Excalibur est né en tant que groupe dans lequel il y avait des mutants, mais ce n’était pas un groupe mutant. Ils étaient plutôt un groupe de personnes aux capacités surhumaines qui ont voyagé à travers différents mondes, qui ont défendu les légendes arthuriques et ont finalement formé la garde d’honneur d’Otromundo, l’endroit où émerge la magie britannique.

Cette route a mené de nombreux alignements dans le groupe, mais a presque toujours eu le capitaine Britania, le frère de deux mutants de grande puissance, et l’un est sa sœur jumelle: Betsy Braddock, Mental Butterfly, le protagoniste du désordre qui finira par créer un groupe mu

L’histoire est entre les mains de Tini Howard, auteur qui a beaucoup frappé aux États-Unis et qui possède déjà une poignée d’œuvres d’une clarté indiscutable. A cette occasion, il a aussi beaucoup de choses qu’il aime, de la magie, des super-héros et des personnages puissants. Et il sait comment les utiliser.

Marcus To est en charge du domaine artistique, et il le fait avec une grande capacité. En fait, il fait partie de la série avec une plus belle esthétique de «Dawn of X» et avec l’existence d’Otromundo et sa base artistique, il vous laissera une chance et se montrera dans les prochains épisodes.

QUE DEVEZ-VOUS ACHETER?

Dans toutes les séries, le point commun reste la chronologie, les conceptions explicatives et les pages de texte pour spécifier les concepts. Surtout dans X Force, où Benjamin Percy fait bon usage, très proche de ce que Hickman fait habituellement dans ses bandes dessinées.

Dans le besoin d’acheter une ou toutes les séries, la réponse est simple: l’expérience est l’union de toutes les séries, mais essentielle, ce n’est que The Patrol X. Mais il est conseillé de la compléter au moins avec X-Force.

Manquant encore à venir Angeles Fallen, la sixième série qui ferme le nouvel univers mutant, et qui tire son nom d’une série classique de personnages marginaux qui se sont joints lors d’un événement dont tous les lecteurs vétérans se souviennent: Inferno, mais ça, c’est une histoire pour le mois prochain.

Vidéo sur Dawn of X:

JOTA (J.C.Royo)

