Bienvenue à la chasse: nouvelle bande-annonce de ‘Hunters’

Amazon a lancé une nouvelle percée de «Chasseurs», une série télévisée qui suit une bande de chasseurs nazis à New York en 1977. “Les Chasseurs”, comme on les appelle, ont découvert que des centaines de hauts fonctionnaires nazis vivent parmi nous en train de conspirer pour créer un quatrième Reich aux États-Unis. .UU.

C’est alors que l’équipe éclectique des “Chasseurs”, dirigée par Al Pacino (“une fois à … Hollywood”), se lance dans une recherche sanglante pour traduire les nazis en justice et déjouer leurs nouveaux plans génocidaires.

Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker et Lena Olin font également partie du casting de cette série créée par David Weil (“ Moonfall ”) dont la première saison se composera de dix épisodes, d’une durée d’une heure chacun.

«Chasseurs» Il s’agit d’une production de Monkeypaw Productions et Sonar Entertainment pour Amazon Studios. Son premier épisode est réalisé par Alfonso Gomez-Rejon (“ La guerre des courants ”), également producteur exécutif avec Tom Lesinski, Jenna Santoianni, Win Rosenfeld, Nikki Toscano et Jordan Peele.

Puis une nouvelle avancée, d’une minute et conçue pour être diffusée lors du Super Bowl, de cette série prometteuse qui sera diffusée le 21 février via Prime Video dans plus de 200 pays et territoires.

Nouveau «Les garçons»?

