Bienvenue à Londres en 1988 – HITC

A Fish Called Wanda a été diffusé sur la BBC pendant le week-end de Pâques, laissant les fans se remémorer les lieux de tournage.

Nominé pour trois Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original, lors de sa sortie en 1988, A Fish Called Wanda a été un succès instantané auprès des critiques de cinéma et des fans.

D’autres succès de la fin des années 80 ont peut-être gagné en popularité, mais il ne fait aucun doute que les fans du Royaume-Uni étaient plus que ravis lorsqu’ils ont repéré le film de comédie policière à la BBC au cours du week-end de Pâques 2020.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le film, y compris ces lieux de tournage emblématiques.

Un poisson appelé Wanda: Récompenses

Le classique de 1988 a un score de 7,5 / 10 sur IMDB, 80 Metascore et 94% sur Rotten Tomatoes. Outre les sites de classification de films alternatifs et originaux, les films ont également remporté de nombreux prix, comme Kevin Kline a remporté le prix du meilleur acteur de soutien aux Oscars de 1989.

Trois autres nominations sont venues aux prix sous la forme du meilleur réalisateur (Charles Crichton), du meilleur scénario et du scénario écrit directement pour l’écran.

Les autres récompenses gagnantes comprennent:

Un poisson appelé Wanda: lieux de tournage

Le film – bien évidemment – a été tourné à travers Londres, bien que nous puissions identifier quelques-unes des scènes clés.

L’écluse dans l’arche ferroviaire est située à Culvert Place, SW11, qui est à Battersea, Londres.

L’appartement de George est Aubrey House sur Maiden Avenue, très proche de la gare de Paddington et du célèbre Lord’s Cricket Ground.

La maison d’Archie Leach est filmée à Tudor Court, 10 The Mount, Esher, Surrey.

La prison où ils rendent visite à George est l’ancien HMP Oxford, qui a maintenant été partiellement transformé en un hôtel de charme et est connu sous le nom de «prison hotel» à Londres.

Le bureau d’Archie est à New Square.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Alors que le gang s’échappait dans une Mercedes au début du film, le cliché est tiré de Clerkenwell Green.

Mme Coady vit à Onslow Gardens, SW7.

Les scènes les plus proches d’Archie quittant la cour sont l’extérieur des Royal Courts of Justice à Holborn, Londres.

Les studios de cinéma de Twickenham, St Margarets, Twickenham, ont été utilisés pour tous les plans de studio.

Le cimetière pour animaux de compagnie est filmé à Silvermere Haven, Byfleet Road, Cobham, Surrey.

La scène finale a lieu à l’aéroport d’Heathrow.

Comment regarder un poisson appelé Wanda

A Fish Called Wanda a été diffusé le dimanche 12 avril sur BBC One. Malheureusement, cependant, le film n’est pas sur le BBC iPlayer.

Le film n’est pas non plus sur Netflix. La seule façon de diffuser le film est via Google Play et YouTube pour un coût de location de 2,49 £.

Dans d’autres nouvelles, A Fish Called Wanda film locations: Welcome to London in 1988