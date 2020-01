Bienvenue chez vous. Pour toujours. Bande-annonce et affiche de «Vivarium»

Saban Films a publié la bande-annonce officielleVivarium», un film sur un jeune couple à la recherche de leur premier domicile joué par Imogen Poots et Jesse Eisenberg, toujours ensemble après« La meilleure défense est une attaque ».

Pour ce faire, ils visiteront un bien immobilier où ils recevront un étrange agent de vente qui les accompagnera dans une nouvelle urbanisation mystérieuse et particulière pour leur montrer une maison unifamiliale … où ils seront piégés, dans un labyrinthe et un cauchemar surréaliste peut-être sans fin.

Le film, réalisé par Lorcan Finnegan, arrivera dans les cinémas nord-américains et britanniques le 27 mars, tandis que les Espagnols le feront à une date encore à déterminer par A Contracorriente Films.

Un film, qu’un serveur a eu l’occasion de voir dans la dernière édition du Festival de Sitges, et que c’est “un bon chapitre de” The Twilight Zone “. En tant que film, il perd de sa force, notamment à cause d’une histoire basée sur un sens de la répétition incapable d’évoluer comme l’a fait le “Forever” d’Amazon “. Aussi, “parce que son prologue donne trop d’indices sur où va l’histoire”.

“Ce qui n’enlève rien pour que” selon les mots d’un serveur “, soit un titre appréciable, tant pour son discours que pour un récit simple qui en l’absence de moyens pour de grandes fioritures, est commodément soutenu par le couple formé par les solvants Imogen Poots et Jesse Eisenberg. “

