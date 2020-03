Big Brother Canada 8: Susanne et Minh Ly Feud sur Instagram avant la finale

Malgré la saison 8 de Big Brother Canada annulée en raison de l’éclosion de coronavirus au Canada, le drame s’est poursuivi parmi les acteurs alors que Susanne Fuda et Minh-Ly ​​Nguyen-Cao s’appellent mutuellement sur les réseaux sociaux.

En raison de l’éclosion de coronavirus au Canada et des restrictions imposées par le gouvernement, cette saison de Big Brother Canada a été obligée de fermer la production la semaine dernière après seulement 4 semaines. Ils étaient dans la maison depuis moins d’un mois, mais la saison a encore vu Kyle Rozendal et Jamar Lee être expulsés de la maison, Nico Vera s’auto-expulsait, et Carol Rosher était proche de l’auto-expulsion. On pourrait penser que cela ne pourrait pas devenir plus dramatique que cela, mais les candidats ont maintenant pris le drame hors écran et sur les réseaux sociaux.

Connexes: BBCAN: l’éjection de Kyle Rozendal ne résout pas le renvoi injuste de Jamar Lee

Lundi, Minh-Ly ​​a posté une capture d’écran d’un message texte sur son histoire Instagram dans laquelle elle appelait Susanne pour être “la plus foutue b * tch de toute la saison”. Le message est assez long, Minh-Ly ​​écrivant que Susanne “pensait qu’elle avait tout le monde dans son coin” et dit que “tout le monde savait qu’elle était SketchySue et qu’elle avait peur de moi”. Minh-Ly ​​a également mentionné le candidat Angie Tackie dans le message, écrivant que “Angie détestait et jaloux” parce qu’elle voulait être dans une showmance et “bouillonnait quand [Minh] a attiré l’attention des hommes dans la maison. “Le message se termine avec Minh-Ly ​​retournant à Susanne, écrivant que c’était” drôle comment cette femme adulte m’appelle une petite fille mais vit toujours à la maison. “Dans un écrit message sur son histoire par la suite, Minh-Ly ​​dit également que Susanne a tendu la main pour faire une histoire en direct avec elle, mais écrit: “Vous êtes un FAUX et un CHASSEUR DE CLOUT.” Consultez les deux messages que Minh-Ly ​​a écrit ci-dessous (via @ Adoomies2):

Susanne a ensuite riposté sur son propre Instagram (via Matt Liguori) en postant une vidéo en réponse dans laquelle elle a précisé que “je ne suis pas” à la chasse au poids “. Je n’en ai vraiment rien à foutre. ” Susanne admet qu’elle “a probablement parlé à Angie à quel point je n’aimais pas votre jeu” mais dit qu’elle “vous le dira en face”. Susanne tient également à souligner que si Minh-Ly ​​a quelque chose à dire, “envoyez-moi un message et soyez mûr à ce sujet.” À la fin de la vidéo, Susanne a exprimé ses sentiments très clairement et termine en disant: «J’espère que vous avez une bonne vie, et gardez-moi le f * ck hors de lui.” Regardez le message vidéo complet de Susanne ci-dessous:

Avec l’annulation brutale de la saison, il ne fait aucun doute que les émotions sont vives parmi les concurrents. Ces invités ont également été renvoyés dans le monde sans avertissement et n’ont pas connu la période de refroidissement des invités au cours des saisons précédentes, généralement lorsqu’un seul concurrent est expulsé par semaine. La finale de la saison de l’émission devrait être diffusée le mercredi 1er avril et aucun détail n’a été publié sur le format de la finale. Cependant, une chose est sûre, s’il y a une interaction en direct entre les anciens hôtes, Big Brother Canada ‘La finale de la saison 8 sera certainement passionnante.

Suivant: Big Brother: Les 10 gagnants des concours les plus prolifiques, classés

Source: Matt Liguori, Yas