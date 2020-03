Big Brother Canada: L’éjection de Kyle ne corrige pas la suppression de Jamar

L’épisode de jeudi soir de Big Brother Canada, la production a confirmé ce que les fans savaient déjà: que le concurrent Jamar Lee avait été expulsé de la maison, une décision controversée dont les producteurs avaient reçu un contrecoup pendant des jours. Ce que les fans ont également découvert, c’est que Kyle Rozendal avait également été éjecté de la maison. La question est, cependant, est-ce que le retrait de Kyle compense Jamar d’être injustement renvoyé en premier lieu? Pas du tout.

Il faut beaucoup de temps pour qu’un candidat soit éjecté (ce qui signifie que les producteurs choisissent de les supprimer au lieu des colocataires) de Big Brother. Au cours des années précédentes, les concurrents ont dû quitter en raison de blessures ou de maladie dans la famille, mais seulement quatre concurrents ont déjà été expulsés de Big Brother US et jusqu’à cette saison, aucun concurrent n’avait été expulsé de Big Brother Canada (peut-être que les Canadiens vivent jusqu’à la réputation de la gentillesse), c’est pourquoi les événements de cette semaine ont été un tel choc. Big Brother est un jeu qui teste ses invités à la fois physiquement et mentalement, et il y a rarement une saison qui n’a pas au moins une réunion à la maison chauffée ou une dispute entre deux ou plusieurs invités à la maison qui se termine par des cris et un langage corporel laid; la saison 8 de l’épisode canadien n’est pas différente.

Lors d’une réunion à domicile le 16 mars, Jamar a été impliqué dans une dispute avec Kyle qui s’est soldée par un geste de la main d’une arme que Kyle a prise comme une menace, et il a fait des commentaires qui ont mis Vanessa Clements, l’invitée de maison, à l’aise. Plus tard, il s’est excusé auprès de Kyle, Vanessa et de la maison pour les avoir peut-être mis mal à l’aise, cependant, la production a toujours pris la décision sans précédent de lancer Jamar dans la série. Dans les jours qui ont suivi l’éjection de Jamar, il a reçu une vague de soutien des fans ainsi que d’anciens joueurs de Big Brother qui ont partagé leur colère en son nom, beaucoup soulignant que les anciens invités avaient fait des commentaires bien pires que ce qu’il avait dit, appelant la décision injuste et raciste.

Au cours des années précédentes, il y a eu des candidats que les fans ont demandé en ligne de retirer de la série en raison d’un comportement offensant, cependant, les producteurs n’ont jamais succombé à la détresse des fans – jusqu’à présent apparemment. Dans un mouvement inattendu de la part de la production, il semble qu’ils aient réellement entendu ce que les fans disaient et ont répondu en prenant la décision sauvage de supprimer également Kyle de la série, bien qu’ils disent que cela n’était pas lié, mais pourquoi ne pas le dire au public exactement pourquoi? Lors de l’émission en direct, Arisa Cox a déclaré que Kyle et Jamar avaient été retirés en raison d’incidents distincts, ne reconnaissant aucune production en réaction ni répondant aux préoccupations des fans, même s’il semble évident aux téléspectateurs que la production a pris la décision après avoir été accusée d’avoir fait une décision raciste. Arisa a également déclaré que la décision de retirer les deux hommes était basée sur des incidents qui étaient et n’étaient pas montrés sur les flux en direct, ce qui n’a pas de sens parce que l’intérêt d’avoir des flux en direct est que la production ne pourra pas aussi facilement manipuler ce que les téléspectateurs voient ou ne voient pas.

Bien que la suppression de Kyle soit un pas dans la bonne direction pour montrer l’équité, cela n’absout pas l’équipe de l’émission de la décision injuste initiale de supprimer Jamar, tout en ignorant les autres comportements plus agressifs des autres invités. Si Kyle avait un comportement qui préoccupait la production, ils auraient déjà dû le retirer avant l’incident avec Jamar, car c’est leur travail de s’assurer que tous les concurrents de la maison se sentent en sécurité et à l’aise. Éjecter Kyle ne compense pas les micro-agressions que Jamar a dû endurer lors de l’émission, et cela ne corrige pas l’injustice de Jamal qui est distingué, mais cela envoie peut-être un signal fort aux concurrents que des actions agressives et inappropriées ne seront pas tolérés comme ils l’étaient lors des saisons précédentes.

Avec Kyle et Jamar maintenant tous deux éjectés de la maison, cette saison de Big Brother Canada a connu un début difficile. Avec un concurrent décidant de s’auto-expulser et deux candidats retirés, l’épisode de jeudi soir a montré aux invités de maison avoir un premier aperçu du monde extérieur étant en lock-out de la pandémie de coronavirus. Ces moments ont rappelé aux téléspectateurs que ce ne sont pas seulement des invités ou des personnages d’une émission de télévision – ce sont de vraies personnes. Les téléspectateurs ont besoin de ce rappel de temps en temps. Avec un peu de chance, l’équipe de production en a également pris note et sera plus prudente pour aller de l’avant lorsqu’elle éditera des invités à présenter sous un certain jour ou les éjectera sans cérémonie et arbitrairement dans le monde extérieur.

