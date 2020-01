Big Brother: la saison 10 était la meilleure saison | .

Il paraît que Grand frère est un spectacle très inégal. Il a échoué plus qu’assez de fois avec de mauvais lancers ou des rebondissements mal pensés, mais quand Big Brother est bon, c’est très bon. Ces saisons qui frappent l’or ne sont pas seulement les meilleures saisons de Big Brother – elles sont parmi les meilleures saisons de télé-réalité dans leur ensemble. Le spectacle a atteint la perfection, notamment avec sa troisième saison et quand il a fait toutes les stars pour sa septième, mais le plus proche absolu qu’il a obtenu est Big Brother 10.

La saison 10 peut être rappelée principalement comme la saison de Dan Gheesling, mais il n’est pas la seule partie de celle-ci à être géniale. La saison a été organisée comme la quantité parfaite de Big Brother. 13 joueurs dans la distribution, 71 jours au total; la saison la plus courte et sans repousser les limites comme beaucoup de saisons modernes qui durent 90 jours ou plus. C’est le temps idéal pour que le jeu respire, et la décision de n’insérer presque aucun rebondissement ne fait que l’aider davantage. Big Brother en tant que jeu est déjà parfaitement conçu pour permettre aux changements de puissance d’être toujours possibles, de sorte que les rebondissements qui ont été utilisés au fil des ans tendent simplement à limiter cette possibilité. Heureusement, les producteurs ont dû utiliser beaucoup de leurs idées étranges pour la tristement célèbre neuvième saison qui a été commandée en hiver pour compenser les émissions manquantes de la programmation de CBS en raison de la grève de l’écrivain en 2008. Big Brother 10 a suivi peu après dans L’été.

Bien sûr, aussi bien configuré que le jeu puisse être, ce qui fait ou casse une saison est le casting, et presque tout le monde dans Big Brother 10 contribue à la saison. Renny était constamment une force comique imprévisible, Jerry est toujours un personnage unique à ce jour puisque le spectacle ne jettera plus jamais quelqu’un de son âge, April était un grand méchant pour la partie médiane de la saison, le gameplay subtilement tranchant mais bâclé de Memphis est une montre convaincante pour le tronçon final; la liste continue. Même avec la première botte, Brian a une montée et une chute si rapides que c’est amusant à regarder seul tout en agissant comme base pour le reste de l’histoire de Dan.

En parlant de Dan, évidemment comme mentionné précédemment, il est la première chose à laquelle les gens pensent lorsque cette saison arrive, et c’est pour une bonne raison. En raison du tournage de Big Brother tel qu’il est diffusé de semaine en semaine, il est rare d’assister à de nombreuses histoires tout au long de la saison qui se sentent aussi bien assemblées et satisfaisantes narrativement dans l’émission montée que celle de Dan. Il peut très bien gérer épisode en épisode, mais en général, les arcs de pleine saison ne se sentent pas aussi bien construits que dans quelque chose comme Survivor, car les éditeurs ne savent évidemment pas comment tout se termine lorsque la plupart des épisodes sont en cours d’édition. Avec Dan, il est un narrateur si dynamique dans la salle du journal et son jeu se construit si parfaitement que l’histoire se raconte presque.

Il est jeté au fond tôt lorsque Brian est éliminé et se met rapidement dans une position sûre où il peut attendre son temps jusqu’à ce que l’alliance principale implose, ce qui s’est produit au cours de la quatrième semaine lorsque des conflits bouillonnants ont finalement éclaté dans les arguments inoubliables de l’anniversaire de Keesha. À partir de là, c’est comme si chaque semaine il devenait un joueur plus impressionnant qu’auparavant. Il est la balançoire qui vote Jessie, peu de temps après, il réussit à mentir constamment à Ollie, menant finalement la célèbre scène de la roulette pour les candidats remplaçants où il fait coulisser Michelle. Son alliance de renégats à partir de là domine absolument et bien que son partenaire Memphis soit un joueur fort à bien des égards, Dan tourne autour de lui ces dernières semaines, surtout quand ils font face au jury et que Dan a une performance sans faille qui lui vaut la victoire unanime.

Il est non seulement indéniablement l’un des meilleurs à avoir jamais joué, mais il est également l’un des plus divertissants. C’est un tel showman, et c’est le cœur de ce qui rend Big Brother 10 si génial. Ensuite, ce qui en fait la meilleure saison absolue, c’est tout ce qui l’entoure. Trouver un défaut notable n’importe où, du premier au soixante et onzième jour, est à peu près aussi élevé que Grand frère peut offrir.

