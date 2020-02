Big Brother: pensez à regarder la version canadienne

La huitième saison de Big Brother Canada enfin, une date de première a été publiée sous la forme du 4 mars, et cette nouvelle à elle seule était un rappel amical à quel point les fans de Big Brother devraient prêter attention à Big Brother Canada.

La plupart des versions internationales de l’émission s’éloignent du format utilisé par l’émission américaine depuis tant d’années. Souvent, le public dispose d’un plus grand pouvoir de vote pour savoir qui est expulsé chaque semaine, et même qui gagne le match à la fin, plutôt que les invités eux-mêmes qui décident de tout cela. Il s’agit plus d’un concours de popularité que d’un véritable jeu stratégique. La version canadienne laisse certainement le public avoir un impact de temps en temps, peut-être même trop souvent au cours de certaines saisons, mais la version américaine n’en est pas totalement exempte non plus. Ces deux versions ont au moins plus de la stratégie réelle que les fans aiment disséquer tant de semaine en semaine en regardant les flux en direct. Donc, si l’une de ces personnes ne le fait qu’avec la version américaine, elle manque.

Une chose que Big Brother Canada gère presque indéniablement mieux est le casting. Cette version n’est pas aussi mariée à tous ces archétypes prévisibles que les États-Unis ne se lassent jamais de relancer saison après saison. Il y a d’innombrables personnages au cours des sept premières saisons qui ont été excellents en leur temps là-bas, mais semblent comme s’ils n’auraient jamais pu arriver sur la version américaine. Il a également tendance à jeter plus de personnes qui étaient déjà fans du jeu avant de postuler pour le spectacle. Sa troisième saison a sans doute été remplie à ras bord de fans qui jouaient tous dur depuis le début et aucun d’entre eux n’attendait simplement pour faire la phase du jury et obtenir leur allocation. Ne pas lancer de personnes qui aiment le jeu est l’une des plaintes les plus courantes que les téléspectateurs adressent à Big Brother États-Unis, alors voici Big Brother Canada corrigeant cela.

Bien sûr, le fait est qu’un casting idéal a au moins quelques personnes qui connaissent moins le jeu, car une variété de perspectives rend le jeu intéressant. Même à cet égard, Big Brother Canada a encore des succès notables. Au cours de sa dernière saison, le finaliste a joué un excellent jeu sous le radar, le maître des marionnettes, même s’il savait à peine que le spectacle existait avant d’être recruté pour jouer. Il convient également de noter que leurs moulages ne provoquent guère de controverse pour l’émission. Chaque partie de la coulée est toujours de meilleure qualité au Canada qu’aux États-Unis.

Cette version n’est cependant pas sans défauts. Les épisodes édités ne sont pas les plus fiables en matière de narration et les rebondissements ne sont pas entièrement absents. Cependant, les rebondissements que le Canada utilise diffèrent des États-Unis en ce que les États-Unis utilisent généralement ceux qui remodèlent complètement le jeu pour le pire au cours des quatre premières semaines, mais le Canada ne fait jamais cela pendant plus d’une semaine. Habituellement, ils jettent juste un pouvoir de faire bouger les choses toutes les quelques semaines. Les frustrations avec eux en tant que fan du jeu sont toujours là, un peu moins. Mais honnêtement, être capable de se plaindre des décisions des producteurs est une partie énorme d’être fan de Big Brother en premier lieu.

L’esthétique de Big Brother Canada mérite également une mention. Regardez tous les modèles de maison qui ont été utilisés au fil des ans et tout le monde serait impressionné. L’hôte, Arisa Cox, a toujours une réserve d’excitation pour le match. Il y a en général plus d’amour et de soin dans le spectacle que dans les autres versions. Il y a tellement de contenu intéressant dans la version canadienne que tous les fans se font du tort s’ils ne regardent pas déjà depuis sept ans, mais c’est particulièrement le cas pour les fans de stratégie. Revenez en arrière et regardez la deuxième saison presque parfaite, ou la cinquième saison, ou attendez simplement que la prochaine commence. Big Brother Canada est un régal imparfait mais merveilleux qui mérite autant d’attention sinon plus que les États-Unis.

