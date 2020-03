Big Lebowski a une blague intérieure pour le personnage Fargo de Peter Stormare

Peter Stormare, le grand acteur suédois qui joue si bien des brutes, est apparu dans les classiques des frères Coen Fargo et The Big Lebowski. Pour le plus grand plaisir des fans, Joel et Ethan Coen ont écrit une blague intérieure dans The Big Lebowski pour le personnage de Peter Stormare qui rappelle son rôle dans Fargo.

Fargo est l’histoire d’un enlèvement pour embauche qui tourne horriblement mal. Dans ce document, Peter Stormare et Steve Buscemi jouent une paire de criminels de bas niveau embauchés pour réussir cet enlèvement. Le personnage de Stormare est Gaer Grimsrud, une couveuse silencieuse et intimidante. Gaer se révèle également être un tueur sans cœur, tirant sur la police et les témoins avec peu ou pas de réflexion. Son partenaire, Carl Showalter, est l’exact opposé de Gaer. Carl est mal à l’aise, nerveux et n’a jamais rien à dire. Leur façon bâclée de faire le sale boulot propulse Fargo, jusqu’à ce que Gaer tue Carl avec une hache, puis nourrit son cadavre dans une déchiqueteuse à bois.

Le Big Lebowski, d’autre part, raconte l’histoire improbable de The Dude (Jeff Bridges), qui est un gars décontracté qui flotte dans la vie jusqu’à ce qu’il se retrouve pris dans un régime compliqué parce qu’il partage le nom de famille Lebowski avec un homme de richesse. Stormare et Buscemi font également partie de la distribution. Contrairement à Fargo, ils sont ici dans des équipes opposées. Mais de la même manière que Fargo, le personnage de Stormare est impliqué dans un enlèvement – en quelque sorte.

Stormare joue un membre anonyme d’un groupe maladroit de nihilistes allemands. Ce groupe élabore un plan défectueux pour demander une rançon pour le retour de la jeune femme épanouie de Lebowski (Tara Reid). Le hic, bien sûr, c’est que la femme est hors de la ville de son propre chef et non pas réellement sous l’emprise des nihilistes. Et tandis que le nihiliste de Stormare et le personnage de Buscemi (Donny, un melon qui est fréquemment et grossièrement dit de se taire) sont rarement dans les mêmes scènes, le rôle de Stormare est crucial pour conduire à la mort de Donny, qui a une crise cardiaque dans un centre de bowling parking lorsque les nihilistes attaquent maladroitement.

Alors, comment les frères Coen ont-ils pu relier la vie du nihiliste sans nom de The Big Lebowski et Gaer, le tueur de sang-froid de Fargo? Autrement dit, avec des crêpes. À Fargo, Gaer, fumant une cigarette, annonce à Carl qu’il a faim et veut aller à la “crêperie” alors qu’ils traversent le vaste vide enneigé du Minnesota rural. Carl renverse l’idée, citant qu’ils avaient des crêpes pour le petit déjeuner. Il suggère plutôt qu’ils se rendent dans un endroit où ils peuvent prendre des boissons et des steaks, “pas plus de crêpes.” Deux ans plus tard, dans The Big Lebowski, le personnage de Stormare est assis dans un dîner avec ses copains nihilistes (y compris les musiciens Flea et Aimee Mann) et commande “les crêpes aux airelles” tandis qu’il tend à la serveuse un menu surdimensionné en forme de pile de crêpes. Cela, il obtient enfin son souhait.

