Billie Eilish interprétera le thème principal de Timeless to Die

La chanteuse et compositrice Billie Eilish sera chargée de composer et d’interpréter le thème principal du nouvel épisode de James Bond, No Time to Die

EON Productions, Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) et Universal Pictures International ont annoncé que Billie Eilish interpréterait le thème principal du vingt-cinquième épisode de James Bond, SANS TEMPS DE MOURIR.

La chanson sera distribuée par Darkroom / Interscope Records. Universal Pictures International sortira dans le monde entier SANS TEMPS DE MOURIR à partir du 2 avril, date de sortie dans des pays comme l’Espagne et le Royaume-Uni. Metro Goldwyn Mayer sortira le film aux États-Unis le 10 avril via son distributeur United Artists.

L’artiste Billie Eilish, lauréate de plusieurs disques de platine et nominée aux Grammy, a écrit la chanson avec son frère aîné FINNEAS, artiste nominé aux Grammy. À tout juste 18 ans, Billie Eilish est la plus jeune artiste à avoir écrit et enregistré une chanson de James Bond dans l’histoire de la saga.

Les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli affirment que “c’est un plaisir d’annoncer que Billie et FINNEAS ont écrit une chanson très puissante et excitante pour WITHOUT TIME TO DIE, qui correspond parfaitement à la partie émotionnelle de l’histoire du film.”

Billie Eilish a déclaré que «c’est incroyable de faire partie de cela. C’est un grand honneur d’avoir la possibilité de composer le thème principal d’un film qui fait partie d’une saga aussi légendaire. James Bond est la franchise de films la plus étonnante qui soit. Je suis toujours sous le choc. ” FINNEAS, pour sa part, a ajouté que «l’écriture du thème principal d’un film Bond est quelque chose dont nous avons rêvé toute notre vie. Il n’y a pas plus d’unions mémorables entre le monde de la musique et du cinéma que des thèmes comme Goldfinger ou Live And Let Die. Nous sommes tellement chanceux de participer à une franchise aussi légendaire. Vive 007. ”

«Peu sont choisis pour enregistrer un thème Bond. Je suis un grand fan de Billie et de FINNEAS. Leur créativité et leur talent sont inégalés et je veux vraiment que le public entende ce qu’ils ont accompli, une nouvelle approche dont l’interprétation durera des générations », explique le directeur de NO TIME TO DIE, Cary Joji Fukunaga.

Billie Eilish a sorti son premier album QUAND NOUS ALLONS TOUS SOMMEIL, OERE ALLONS-NOUS? en mars 2019. L’album, nommé album de l’année, a fait ses débuts en tant que numéro 1 sur le Billboard 200 aux États-Unis et dans 17 autres pays. Il atteint son premier numéro 1 sur le Billboard Hot 100 et dans le top 40 de la radio avec son thème “méchant”. QUAND NOUS TOMBONS TOUS, O AS ALLONS-NOUS? C’était le premier album le plus vendu de 2019 et le plus grand début américain de la décennie. Il était numéro 1 sur les palmarès des albums du Billboard 200 pendant 2 semaines non consécutives après sa sortie. QUAND NOUS TOMBONS TOUS, O AS ALLONS-NOUS? Il a été écrit, enregistré et produit entièrement par Billie Eilish et son frère FINNEAS dans sa maison d’enfance à Highland Park à Los Angeles. FINNEAS est nominé pour 5 GRAMMY awards, dont celui du meilleur producteur de musique non classique de l’année. Billie a déjà vendu tous les billets de sa tournée mondiale WHERE DO WE GO, qui débutera le 9 mars.

Synopsis BOND 25

En AUCUN TEMPS POUR MOURIR, Bond (Daniel Craig) a pris sa retraite du service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Mais le calme ne dure que jusqu’à ce que son vieil ami Felix Leiter, de la CIA, demande de l’aide. Ils doivent sauver un scientifique qui a été kidnappé et la mission finit par être beaucoup plus dangereuse qu’elle ne le paraissait au début, ce qui conduit Bond à poursuivre un mystérieux méchant armé d’une technologie nouvelle et dangereuse.

