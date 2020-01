Billy Porter discute du rôle de Fab G dans la prochaine Cendrillon réinventée de Sony – Blackfilm

En parlant à ABC News » Candice Williams à propos de son dernier rôle dans ‘Comme un pro’ contraire Tiffany Haddish et Rose Byrne, Emmy Award et Tony Award Billy Porter a donné un aperçu de son rôle à venir en tant que “Fab G” dans le prochain Sony ré-imaginé Cendrillon et dit qu’il a été inspiré par «l’ère #MeToo»

Porter jouera la marraine fée dans la comédie musicale du film, qui met en vedette Camila Cabello dans le rôle titulaire. Porter dit à ABC Audio qu’il a déjà renommé et remixé son nouveau concert.

«Je sais que je suis la fée – la Fab G», dit-il. «La machine à sous est la fée marraine. La machine à sous, je continue à plaisanter, c’est la partie de Whitney Houston. Je peux donc jouer avec Whitney Houston. Je suis vraiment excité à ce sujet, car j’ai toujours voulu être le mâle Whitney Houston. Alors là, je peux vivre ce rêve. »

Comme vous vous en souvenez peut-être, Houston a joué la marraine de fées dans Le monde merveilleux de Cendrillon de Disney en 1997. Elle a joué aux côtés de Brandy, qui a joué la pauvre devenue princesse dans le film. Bien qu’il reste discret sur les détails de son rôle, Porter dit que les fans peuvent s’attendre à une garde-robe “féroce” et à une musique de qualité.

“Vous savez, j’ai vu le costume, je l’ai développé avec le costumier. C’est féroce “ révèle-t-il. «Et je connais la chanson que je chante. Je ne peux rien vous dire de tout ça. Mais bon, c’est bon. “

Concernant le film, qui est basé sur une idée originale de James Corden, Porter partage la description parfaite.

“Je l’appelle un Cendrillon pour l’ère #Metoo,” il dit.

Cendrillon devrait sortir en salles en 2021.