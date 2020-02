Birds of Prey a changé de titre aux États-Unis après l’échec

Actualités du film DC Comics Partager

Birds of Prey avait reçu de nombreuses critiques lors de sa première avant-première, mais apparemment, le film DC n’a pas réussi à attirer l’attention du public et est devenu la moins grande première au box-office de l’univers de la bande dessinée.

Malheureusement, le premier week-end de Oiseaux de proie Ce n’était pas très bon à dire. Le film n’a pas dépassé les attentes en matière de collection, et sa première a été le moindre box-office de l’univers DC. Le film a généré 33 millions de dollars aux États-Unis, alors qu’il avait été estimé entre 50 et 55 millions. Pour cette raison, Warner Bros a décidé de faire quelques changements.

Quant à la faible collection du film, cela pourrait être dû à la qualification depuis plus de 17 ans, ce qui laisse beaucoup de public en dehors des salles. Cependant, il est important de noter que ce n’était pas un problème pour Deadpool ou Joker.

Mais selon Warner bros, l’échec est lié au titre du film. Le distributeur estime qu’il est possible que les gens n’aient pas réalisé que le film se concentre sur Harley quinn, donc, selon des médias comme EW.com, ils ont changé le titre dans les salles aux États-Unis en “Harley Quinn: Birds of Prey”. Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé si le film a cessé de s’appeler Birds of Prey, il est assez rare que cela se produise après la première.

Et en Espagne?

En Espagne, il n’a pas été décidé de changer le titre, du moins pour le moment. En fait Oiseaux de proie fonctionne relativement bien et Il a été numéro 1 au box-office lors de son premier week-end. Il a déjà été vu par plus de 190 000 spectateurs, ce qui s’est traduit par 1,25 million d’euros en Espagne.

La vérité est que, pour le genre des super-héros, c’est un début lâche, mais Birds of Prey a également été un film très bon marché (il n’a pas atteint le budget de 100 millions de dollars). Rassembler la collection de L’ensemble du film a atteint 80 millions de dollars.

Partager

Article précédent

L’éducation sexuelle a été renouvelée pour une troisième saison

Article suivant

SONY annonce un nouveau film Marvel en 2021

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.