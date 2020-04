Birds of Prey a presque supprimé sa scène la plus inquiétante

La réalisatrice du film Harley Quinn: Birds of Prey explique qu’elle a dû se battre pour maintenir une scène de Black Mask (Ewan McGregor).

Harley Quinn: Oiseaux de proie en vedette le méchant romain Gotham Sionis / Masque noir dépeint par Ewan McGregor. Tout au long du film, il est montré à quel point il est diabolique, mais l’un des exemples les plus clairs est celui où le propriétaire du club a humilié et déshabillé une femme devant tout le monde.

Cathy Yan Il a expliqué dans une récente interview à quel point il était difficile de vendre cette scène aux managers de Warner.

“Je serai honnête. Nous avons dû nous battre pour que cette scène continue, car c’était gênant. C’était risqué et nous avons dû nous battre pour le garder. Il y a un montage du film sans lui. Je suis très heureux que nous l’avons gardé parce que je pense que c’est important. Je pense que beaucoup de gens ont été très touchés par cette scène. “

“Je pense que c’est un grand tournant pour Roman Sionis. C’est un grand tournant pour Dinah Lance / Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), et nous espérons que la façon dont nous l’avons filmée ne concernait pas la violence sexuelle contre les femmes. Il s’agissait davantage de Roman, de ce dont il est capable et de la façon dont Canary réalise comment il est vraiment pour la première fois. Maintenant, elle peut complètement se séparer de lui, et je pensais que c’était une scène vraiment importante dans Harley Quinn: Birds of Prey. Nous nous battons donc pour cela. “

Il a également commenté car il y avait des scènes des bandes-annonces qu’ils n’avaient pas appréciées dans le montage final.

Cathy Yan a été interrogée sur une scène des remorques pour Harley Quinn: Oiseaux de proie qui a montré Harley Quinn (Margot Robbie) frapper la caméra avec sa tête et dire “Boo!” Ce n’était nulle part visible dans la coupe finale, et elle a avoué que ce n’était pas un moment facile de quitter la salle de montage.

“J’ai vraiment adoré”, a déclaré le réalisateur. «Nous avons ajouté beaucoup de séquences du poste de police parce que nous n’avions pas beaucoup de temps pour tourner. Nous avons donc ajouté beaucoup plus aux images du poste de police sur les reprises, ce qui était super. Donc, certaines choses n’avaient plus de sens. »

Harley Quinn: Oiseaux de proie La collecte de fonds a été un succès modéré, il n’est donc pas clair s’ils feront une deuxième partie ou si le réalisateur travaillera à nouveau avec DC Comics. Mais vous devez vous rappeler que Margot Robbie elle reprendra son rôle d’anti-héroïne dans James Gunn’s Suicide Squad.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.