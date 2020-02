Birds of Prey adapte l’histoire d’origine la plus déroutante de DC

Canari noir du Oiseaux de proie a certaines des histoires d’origine les plus déroutantes de l’histoire de la bande dessinée. Même en ignorant ses débuts au cinéma à venir dans Birds Of Prey (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn), Black Canary est probablement la plus fréquemment adaptée des héroïnes de DC Comics dans les productions en direct.

Deux versions du personnage sont apparues dans la courte série télévisée Birds of Prey; une adolescente médium nommée Dinah Lance et sa mère possédant un cri sonore, Carolyn Lance. Smallville avait sa propre version de Black Canary qui était un animateur de talk-show conservateur dans son identité secrète. Enfin, le casting d’Arrow avait trois Canaries séparés, sans compter les sosies alternatifs de l’univers ou les nombreuses femmes composant le réseau Canary Network dans un avenir alternatif de Star City. Indépendamment du nom de son identité secrète, de son occupation ou de la Terre dont elle est originaire, la personnalité de Black Canary est restée constante, même si son parcours a changé avec le temps.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Black Canary: Ses 5 meilleurs costumes (et ses 5 pires)

Pourtant, bien qu’elle ait toujours été décrite comme une femme volontaire, à l’esprit indépendant, déterminée à faire son chemin dans le monde, la plupart des histoires d’origine de Black Canary ont été étranges et carrément perplexes. Voici un aperçu de la longue et sauvage histoire de Black Canary à travers sept décennies de bandes dessinées.

L’origine de Dinah Drake – Black Canary I

Alors que cette histoire d’origine était assez simple une fois que l’héroïsme du personnage a été confirmé, le nom de Black Canary était une source notable de confusion et sa signification est toujours débattue par les historiens de la bande dessinée. Alors que “canari” était un terme d’argot pour une chanteuse dans les années 40, la musique n’apparaîtra pas dans l’histoire de Black Canary avant le 21e siècle. La théorie la plus populaire est qu’elle était une «canari» dans le contexte d’un informateur de police, car elle se faisait passer pour un super-vilain et «chantait» à la police les vrais criminels qu’elle espionnait.

Connexes: Oiseaux de proie: ce qu’il faut regarder et lire avant le film

Une autre source probable d’inspiration pour Black Canary était le classique du film noir Blue Dhalia de 1946. meurtre. Beaucoup pensent que le lac a servi d’inspiration physique à l’apparence de Black Canary. La couleur peut également avoir été changée du bleu au noir pour évoquer des souvenirs du mystère actuel du meurtre de Black Dhalia.

Les deux se sont finalement mariés et ont vécu heureux, Larry soutenant la carrière de sa femme en tant que super-héros. Larry a finalement sacrifié sa vie pour l’empêcher d’être frappée par une explosion d’énergie déclenchée par le méchant Aquarius, lors d’un événement croisé où la Justice Society a uni ses forces avec la Justice League. Cherchant un nouveau départ, Dinah a choisi de déménager sur Terre-1 et a commencé une nouvelle vie en tant que membre de la Justice League dans la bande dessinée Justice League of America # 74 en 1969.

En relation: La crise de la meilleure scène d’Infinite Earths a oublié un personnage important

L’origine de Dinah Laurel Lance – Black Canary II

Étant donné que chaque femme dans les bandes dessinées américaines (à l’exception de la tante de Peter Parker) était dessinée avec le visage et le corps d’un mannequin de vingt ans, elle avait complètement échappé à DC que Dinah Drake-Lance aurait dû une carte AARP. Cela les a laissés se bousculer pour une explication sensible au-delà de Black Canary en prenant un soin phénoménal pour elle-même ou pour l’âge, juste un nombre pour elle et pour Green Arrow. Ensuite, il a été suggéré, par l’écrivain de Crisis on Infinite Earths, Marv Wolfman, qu’ils pourraient simplement l’écrire comme étant l’œuvre de la sorcellerie noire.

La Justice League of America # 220 de 1983 a révélé la véritable origine des superpuissances de Black Canary et que Larry Lance et Dinah Drake avaient une fille, qui a également été nommée Dinah. La jeune Dinah a subi une malédiction qui a été déposée par l’un des ennemis de sa mère; un criminel manieur de magie connu sous le nom de The Wizard. La malédiction a fait que les pleurs de l’enfant Dinah sont devenus incroyablement destructeurs. Cela a conduit Black Canary à demander l’aide de son vieil ami Johnny Thunder et de son Thunderbolt. Alors que le génie n’a pas pu briser la malédiction, il a accepté de placer le jeune Dinah dans un sommeil magique dans sa dimension d’origine jusqu’à ce qu’une solution plus permanente soit trouvée.

Connexes: Les 15 pires choses qui soient arrivées à Black Canary

Le Thunderbolt a utilisé son pouvoir pour transférer tous les souvenirs de Dinah Drake-Lance dans le corps de sa fille, sauver les souvenirs qu’elle et Larry Lance avaient déjà eu une fille. Il a également créé un double costume de Black Canary qui correspond au corps du jeune Dinah. Superman connaissait la vérité de qui elle était (tout comme la Justice Society) mais n’a pas ressenti le besoin de clarifier les choses lorsque le reste de la Ligue de justice a simplement supposé qu’elle avait développé par magie son pouvoir de “Canary Cry”. Avec la vérité révélée, Dinah Laurel Lance était libre de devenir sa propre femme et d’essayer de trouver un moyen d’expliquer tout cela à Oliver Queen. Malheureusement, la bande dessinée s’est terminée avant que cette scène ne puisse se produire.

Les origines post-crise des Canaries noirs

Les deux ont trouvé le temps d’avoir une fille nommée Dinah, qui a grandi en connaissant la vie secrète de sa mère quand elle ne dirigeait pas un magasin de fleurs et a passé de nombreuses nuits tardives à attendre que ses deux parents rentrent chez eux. Elle est également devenue une sorte de mascotte pour la Justice Society of America, qui adorait la jeune Dinah et l’encourageait à rêver de suivre les traces de sa mère. L’aîné Dinah n’en entendrait rien, même après que Dinah ait développé un pouvoir métahumain à l’adolescence; un troisième accord vocal qui lui a permis de vocaliser des fréquences ultra-sonores.

Dinah a commencé à s’entraîner en secret, se tournant vers son oncle préféré, Ted “Wildcat” Grant pour tester ses capacités de combattante. Elle a recherché d’autres combattants professionnels, au-dessus des objections de sa mère, aiguisant ses compétences jusqu’à ce qu’elle soit l’un des plus grands combattants d’arts martiaux mixtes du monde. En adoptant le nom et le costume de sa mère, Dinah deviendrait l’une des premières héroïnes héritées du nouvel Age of Heroes et l’un des fondateurs de la première équipe de super-héros de l’époque; la Justice League of America.

En relation: Black Canary: Ignite est les besoins de l’univers de Dinah Lance Origin Story DC

La nouvelle origine 52 des Canaries noires

Malheureusement, ce sens de l’héritage et de la simplicité a été abandonné en 2011 avec la création de la réalité The New 52. Comme Crisis on Infinite Earths avant elle, le scénario de Flashpoint a fusionné plusieurs Terres ensemble; La Nouvelle Terre de DC Comics, la Terre de Wildstorm Comics et la Terre de Milestone Comics. Contrairement à Crisis on Infinite Earths, cette fusion a créé plus de problèmes qu’elle n’en a résolu et était loin d’être aussi bien reçue par les fans et les critiques.

Dinah a attiré l’attention de l’agent fédéral John Lynch lors de l’incident Zero Year qui a dévasté Gotham City. Après avoir regardé Dinah tenir tête à un groupe de ninjas de la League of Assassins, Lynch l’a recrutée pour une nouvelle équipe secrète qu’il formait, appelée Team 7. C’est là que Dinah (maintenant appelée Codename: Canary) a rencontré un collègue nommé Kurt Lance et tombé amoureux, les deux se mariant secrètement au mépris des règlements militaires. Les deux sont également devenus des sujets de test pour un programme de super-soldats du gouvernement qui a éveillé leurs métagènes, Dinah développant un cri sonore et Kurt ayant la capacité de nier, de déclencher et d’amplifier ce cri.

Après la mort de Kurt lors d’une mission en raison de son contact avec Dinah et de l’amplification accidentelle de son pouvoir, Dinah a été forcée de partir en fuite. Sa coéquipière Amanda Waller l’a avertie que des ordres de Code Black ont ​​été donnés pour ramener Dinah en vie par tous les moyens nécessaires afin qu’elle puisse disparaître pour une étude plus approfondie. Cela l’a incitée à se déclarer une Canarie noire et l’a amenée à former les oiseaux de proie comme une sorte d’équipe entièrement féminine, dévouée à aider uniquement les personnes les plus désespérées du métro de Gotham City.

En relation: L’art conceptuel de la flèche révèle un costume des Canaries noir inspiré par les 52 nouveaux comics

Le DC You Origin de Black Canary

Avec l’annulation de la bande dessinée Birds of Prey en 2014, Dinah est devenue un personnage de soutien dans Batgirl. Elle a rapidement reçu une série dérivée dans le cadre de l’empreinte DC You, écrite par le co-auteur de Batgirl, Brenden Fletcher. L’un des objectifs de la nouvelle série était de concilier divers conflits impliquant les antécédents de Dinah dans Birds of Prey et Team 7 et les représentations radicalement différentes d’Amanda Waller dans Team 7 et Suicide Squad. Son succès est toujours un sujet de débat.

La série était basée sur le fait que Dinah soit soudainement devenue la chanteuse d’un groupe de rock appelé Ashes dimanche (malgré un manque de formation musicale ou une tendance à être une chanteuse de rock) et qu’elle a été signée par A&B Records pour partir en tournée avec un nouveau groupe. . Dinah a accepté la tournée, ayant un besoin urgent de quitter Gotham City, car Amanda Waller (qui avait aidé Dinah à échapper à la garde du gouvernement en premier lieu) était maintenant déterminée à la récupérer et avait utilisé un Kurt Lance catatonique et amnésique ( qui s’est avéré n’était pas mort) pour rendre les pouvoirs de Dinah hors de contrôle au hasard. Adoptant l’alias DD, Dinah a été stupéfaite de découvrir que son nouveau groupe avait reçu le nom de Black Canary.

D’une manière ou d’une autre, ce déguisement pitoyable gardait Dinah hors des griffes de Waller, probablement parce qu’elle était maintenant une figure trop publique pour être facilement disparue. Au cours de 12 numéros, Dinah est venue apprendre la vérité sur ses pouvoirs et comment ils lui avaient été réellement donnés par une extraterrestre muette nommée Ditto, qui était également la guitariste de son nouveau groupe et également en fuite depuis le gouvernement. Elle a également découvert qu’elle avait eu de faux souvenirs en rejoignant l’équipe 7 et que sa mère était en fait une artiste martiale et fleuriste qui était mariée à un détective privé et l’a abandonnée pour la protéger. En plus de tout le reste, Dinah a également appris que le dirigeant de la maison de disques responsable de sa grande rupture était un Kurt Lance, déplacé dans le temps, qui essayait de réparer les crimes de son jeune moi.

La série Black Canary a pris fin peu de temps avant que DC Comics corrige le cours du New 52 Universe à l’été 2016 avec DC Rebirth. On soupçonne que Fletcher a été contraint de restaurer autant de mythes des Canaries noirs que possible dans un temps limité. Dans les deux cas, la plupart des révélations révélées dans la série solo de Black Canary ont été sommairement ignorées, à l’exception de l’idée que Dinah Lance faisait maintenant face à un groupe appelé Black Canary tout en luttant contre le crime en tant que justicier appelé Black Canary.

Connexes: Fletcher et Wu discutent de Rocking Out sur DC “Black Canary” de DC

L’origine DC Rebirth de Black Canary

En dépit de faire partie de l’ensemble de Batgirl et des oiseaux de proie, de Green Arrow et de Justice League of America, Dinah Lance n’a pas reçu de nouveaux antécédents officiels dans le cadre de DC Rebirth. Au lieu de cela, les écrivains Benjamin Percy, Steve Orlando, Julie Benson et Shawna Benson ont mis l’accent dans leurs histoires sur la restauration du personnage de Dinah à qui elle était censée être en tant que personne et ne pas transpirer les détails de plus en plus contradictoires de son passé. Tout ce que vous devez savoir, c’est qu’elle était veuve, rock star et artiste martiale, qui venait de trouver l’amour avec Green Arrow.

Malgré cette approche rationalisée de la continuité, il y avait encore quelques points de confusion dans la nouvelle Canari noir passé. On ne savait pas à quel point DD et Black Canary étaient célèbres, certaines bandes dessinées la traitant comme une sensation underground dont la renommée se limitait à certaines scènes et d’autres bandes dessinées la traitant comme la version de Lady Gaga de DC Universe. Même maintenant, avec les trois livres annulés et Dinah largement dans les limbes de la bande dessinée, le statut de Black Canary n’est toujours pas clair, bien que le Oiseaux de proie sera de retour dans une nouvelle série dans le courant de 2020.

Plus: Qui est Black Canary? Explication du personnage des oiseaux de proie de Jurnee Smollett-Bell

Dates de sortie clés

Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) (2020) date de sortie: 07 février 2020

Shazam 2 (2022) date de sortie: 01 avr.2022

Wonder Woman 1984 (2020) date de sortie: 05 juin 2020

Le Batman (2021) date de sortie: 25 juin 2021

Adam noir (2021) date de sortie: 22 déc.2021

The Suicide Squad (2021) date de sortie: 06 août 2021

Aquaman 2 (2022) date de sortie: 16 déc.2022

Le Flash (2022) date de sortie: 01 juil.2022

À quoi s’attendre de Vikings Saison 6 Partie 2

A propos de l’auteur

Matt Morrison a écrit sur la bande dessinée depuis avant le mot

“blogging” a été inventé. Il a commencé à écrire pour le

légendaire fanzine numérique DC Comics Fanzing,

avant de recevoir sa propre chronique, The Mount. Depuis lors, il a continué

écrire pour plus d’une douzaine de sites Web, dont 411

Mania, Comics

Nexus et le culte de personne. Il détient à la fois un MS en information

Science de l’Université de North Texas et un BFA de la

Université du Texas à Arlington. Connu comme une police de bande dessinée

anecdotes d’histoire, il a donné des conférences sur l’histoire de l’Amérique

Bandes dessinées, mangas japonais et cosplay dans plus d’une douzaine de conventions

et a servi comme expert en résidence pour un cours sur les romans graphiques

pour les bibliothécaires de l’Université du Nord du Texas. En plus de son

travailler pour ., Matt est actuellement le rédacteur en chef de

Kabooooom.com, la maison

critique d’Explore The Multiverse et écrit des critiques pour No

Flying, No Tights – un site de revue de littérature graphique et d’anime

destiné aux enseignants et aux bibliothécaires. Il tient également un blog personnel –

My Geeky Geeky Ways –

qui héberge son vaste guide d’épisodes pour la série télévisée

constituant The Arrowverse ainsi que son

comique Jouons à des vidéos. Le peu de temps libre dont il dispose est

consacré au jeu d’acteur, au jeu de rôle, au riffing de films et au sarcasme. Vous

peut suivre ses aventures sur Twitter, @GeekyGeekyWays.

En savoir plus sur Matt Morrison