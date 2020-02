Birds of Prey est un film réalisé également pour le public masculin

Oiseaux de proie Il est aimé des critiques. Ce nouveau film de DC se concentre complètement sur Harley quinn, nous montrant un personnage avec beaucoup Girl power. Votre directeur, Cathy Yan, assure que le film divertissant pour le public féminin et masculin.

Oiseaux de proie Il tombe amoureux des critiques. Le film avec Harley quinn et ses amis, elle promeut beaucoup de Girl Power et le féminisme. Pour cette raison, de nombreux fans masculins de DC s’assurer que le film ne s’adresse qu’aux femmes mais à son réalisateur, Cathy Yan, ne pense pas de la même manière.

Sans aucun doute, Oiseaux de proie Il a à l’esprit le secteur féminin. Non seulement il met en vedette des femmes, mais aussi beaucoup d’entre elles sont dans la direction, la production et sont dans le script.

«Cela a fait une différence importante dans notre façon de voir le monde et notre façon de comprendre les personnages féminins du film. Même dans la façon dont nous nous organisons sur le plateau », explique Yan. Pour elle, c’était «super de regarder autour de soi et de voir toutes ces femmes fortes, puissantes et créatives», a expliqué la directrice de Oiseaux de proie.

“J’ai adoré l’idée parce que je pense que c’est amusant de voir ces femmes sans filtre être elles-mêmes sans avoir honte”, a-t-il ajouté Cathy Yan

C’est un film pour les deux genres

Concernant le doute de savoir si Oiseaux de proie c’est un film aussi pour les hommes, le réalisateur Cathy Yan Il assure que, bien sûr, les hommes devraient également l’identifier et en profiter comme toute autre personne. “Il n’y a rien dans ce film qui ne devrait pas attirer les hommes”at-il souligné.

Le réalisateur a parlé d’une réalité qui se déroule depuis le début du cinéma: “Si vous le voyez de l’autre côté de la médaille, les femmes regardent des histoires dans lesquelles la plupart des personnages sont des hommes.”

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.