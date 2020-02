Birds of Prey met en place une suite de films appropriée de Harley Quinn

Harley Quinn (Margot Robbie) a frappé le grand écran pour la deuxième fois avec Oiseaux de proie, Et ce ne sera certainement pas sa dernière apparition dans DCEU, car cette aventure palpitante remplie de paillettes met en place plusieurs suites pour le personnage fou et le reste de son gang de filles. Malgré son rôle principal et son nom dans le titre (Birds of Prey And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn), cela ne ressemble toujours pas à un film Harley solo, mais il en crée un.

Birds of Prey prend Harley de Suicide Squad (aventures post-cou-bombe) et lui donne une nouvelle histoire, mais il ne s’agit pas spécifiquement de Squad, ce qui en fait plus un spin-off qu’une suite. Il existe également spécifiquement pour mettre en place l’équipe Birds of Prey, et Renee Montoya (Rosie Perez), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) et Huntress (Mary Elizabeth Winstead) seront probablement de retour sur grand écran pour un deuxième film de les leurs.

Cependant, Birds of Prey met également en place un véritable film solo de Harley Quinn – non seulement avec la fin de l’histoire elle-même, mais parce que Harley reste un favori des fans et un potentiel pour beaucoup plus de sorties en solo. Alors, que peuvent attendre les fans du prochain film de Harley?

Harley & Cassie: un autre type d’origine Batgirl

Birds of Prey se termine avec Harley volant la voiture de Black Canary et partant avec Cassie (Ella Jay Basco), laissant Renee, Black Canary et Huntress pour former les Birds of Prey. Grâce à sa part du diamant Bertinelli, Cassie et elle ont beaucoup d’argent pour vivre, et avec Black Mask (Ewan McGregor) disparu, la menace immédiate pour sa vie est également traitée – laissant Harley et Cassie créer un nouveau partenariat et amusez-vous.

C’est une décision fantastique pour Harley du point de vue du personnage, car Cassie fait ressortir le côté plus doux de Harley et lui donne un partenaire qui n’est pas une romance toxique. La fin de Birds of Prey est également une rampe de lancement solide pour la prochaine étape de Harley du point de vue de la narration; son éloignement du Joker est traité et a reçu le temps et l’attention dont il a besoin. Maintenant, Harley est seule, sait ce qu’elle veut faire (en quelque sorte) et a quelqu’un avec qui le faire. Le chemin est dégagé et Harley peut simplement être Harley.

Bien sûr, quelque chose d’autre est en train d’être mis en place pour une suite de Harley Quinn dans cette fin: une nouvelle origine pour Batgirl. Dans les bandes dessinées, Cassandra Cain fait partie de la famille des chauves-souris après avoir sauvé la vie du commissaire Gordon, et ses premiers jours sont passés à s’entraîner avec ses parents assassins. Clairement, il y a eu quelques libertés prises avec l’origine: la Cassie of Birds of Prey est un pickpocket vivant dans la rue avec des parents nourriciers, qui finit comme l’apprenti de Harley. Une suite de Quinn verra sans aucun doute cette relation se développer et Cassie s’entraîner sous son nouveau mentor, mais cela pourrait également la conduire à rompre avec Harley et à rejoindre la famille Bat, ce qui serait une histoire fascinante, compte tenu en particulier des problèmes de confiance et d’abandon de Harley.

Harley & Ivy, assis dans un arbre

En plus de la création de Batgirl, il y a de la place pour une suite pour mettre en place autre chose que les fans ne peuvent pas attendre de voir: l’introduction de Poison Ivy et le début de sa relation avec Harley. Dans les bandes dessinées, Harley et Ivy sont impliqués depuis un certain temps, bien qu’ils aient quelque chose d’une relation à distance. C’est une relation préférée des fans et ce serait une façon phénoménale d’introduire Ivy elle-même et une représentation un peu plus étrange dans le DCEU. Birds of Prey lui-même présente l’ex de Renee, Ellen Yee (Ali Wong), et même si c’était fantastique à voir, il serait encore mieux de voir une relation entre deux femmes au centre du chapitre suivant de Harley.

Margot Robbie et la réalisatrice de Birds of Prey, Cathy Yan, ont toutes deux déclaré qu’elles aimeraient voir Ivy dans l’avenir de Harley sur grand écran, et maintenant que Harley a complètement mis Joker derrière elle, c’est le moment idéal pour présenter Ivy comme un nouvel amour dans le prochain film Harley.

Birds Of Prey 2 ne sera pas un film Harley

Si une suite de Harley Quinn concerne Poison Ivy et Batgirl-in-training, qu’en est-il des oiseaux de proie réels? Bien que les critiques critiques soient excellentes, le box-office du week-end d’ouverture n’a pas été tout à fait ce que DC aurait espéré, et un Birds of Prey 2 n’a pas encore été officiellement confirmé. Cela dit, il est toujours probable qu’une suite soit ajoutée à la liste DCEU, bien qu’elle ne soit probablement pas publiée avant 2024 compte tenu du nombre de projets DC actuellement en cours. Même en supposant qu’une suite soit éclairée, ce ne sera pas un film de Harley Quinn.

Birds of Prey fait un travail fantastique pour mettre en place l’équipe, mais se termine également par la rupture de Harley. C’est une indication claire que même si Harley pourrait bien se retrouver avec une apparition étrange dans les futurs films sur l’équipe, elle ne sera pas une partie majeure des aventures des Birds. Dans les bandes dessinées, Harley n’est pas membre de l’équipe.

Autres films de Harley Quinn en préparation

Bien sûr, Birds of Prey met également en place une autre suite: The Suicide Squad de James Gunn. Décrit comme ni une suite ni un redémarrage de la Suicide Squad originale, le film est prévu pour une sortie en 2021 et verra Margot Robbie revenir en tant que Harley, aux côtés d’une poignée d’autres acteurs du premier film. Birds of Prey ne met pas cela directement en place, bien que Harley fasse référence à son temps avec l’équipe dans quelques petits moments du film (en parlant à Cassie de ce qu’elle a traversé pour la faire “elle” et en se retirant). son t-shirt du film et le garder pour des “raisons sentimentales”). Vraisemblablement, à un moment donné, Harley croisera à nouveau Amanda Waller (Viola Davis), bien que l’on ne sache pas exactement comment cela se déroulera.

Cependant, les apparitions dans Suicide Squad et Birds of Prey 2 ne sont pas des films solo de Harley, et il semble que les fans attendent depuis longtemps un film entièrement consacré à Harley, sans mettre en place d’autres spin-offs. Avec un protégé, une hyène et un sandwich au petit déjeuner parfait à la fin de Oiseaux de proie, il semble qu’il soit enfin temps de voir Harley faire le genre de sortie solo qu’elle fait dans les bandes dessinées, et j’espère que les fans n’auront pas à attendre trop longtemps.

