Birds of Prey Movie Joker Acteur de remplacement avait toujours Jared Leto Tattoos

Un nouveau Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn) La photo du tournage révèle que l’acteur remplaçant Joker du film a les mêmes tatouages ​​- principalement – que Jared Leto dans Suicide Squad. Comme l’indique son titre, le film DC reprend peu de temps après que Harley et M. J se sont séparés, forçant Harley à se débrouiller seule dans les rues de Gotham City. Pendant un certain temps, il semblait que Leto pourrait reprendre son rôle de prince clown du crime en face de sa coéquipière Suicide Squad Margot Robbie en tant que Harley Quinn, le lauréat d’un Oscar se moquant autant des médias sociaux. Mais au final, le Joker de Birds of Prey n’a été joué que par un remplaçant.

La réalisatrice Cathy Yan a expliqué la décision de ne pas ramener Leto dans le rôle de Joker avant la sortie du film, soulignant que le film parlait de Harley “s’émancipant” de son ex-petit ami et non de ce dernier. Pourtant, le personnage peut être aperçu de l’arrière dans une poignée de plans au début de Birds of Prey (à savoir, tandis que Harley réfléchit à sa relation avec lui). Il s’avère que l’acteur qui a remplacé Joker était correctement maquillé pour l’occasion.

L’utilisateur de Twitter et fan de DC, Mikhail Villarreal, a publié une photo du tournage de Birds of Prey mettant en vedette l’acteur remplaçant Joker du film pendant une pause. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il est clairement calqué sur le Joker de Leto et a même ses tatouages ​​faciaux … c’est-à-dire, sauf pour le tristement célèbre “Damaged” sur son front.

Étant donné que vous n’avez jamais obtenu une photo directe du visage de Joker dans Birds of Prey, il n’y avait pas vraiment de raison pratique pour que l’acteur qui l’a joué ait le tatouage “Damaged”. Cependant, le film comprend une photo qui révèle une partie du côté gauche de son visage (que Villarreal a inclus dans le même tweet), il est donc logique que l’acteur ait l’un des tatouages ​​de Leto dans cette zone. Bien sûr, les tatouages ​​de Joker de Leto et leur apparence générale dans Suicide Squad ont provoqué un véritable tapage en ligne lorsque la première photo officielle du personnage a été abandonnée il y a toutes ces années. Pourtant, puisque Birds of Prey existe dans la même continuité DCEU que le film de David Ayer, il est bon qu’il maintienne une certaine continuité en termes de look de Joker – de peur qu’il n’introduise un autre trou d’intrigue dans le plus grand DCEU.

Quant à Leto, il n’est pas clair si l’acteur jouera à nouveau Joker. Il est déjà confirmé qu’il ne reviendra pas dans la suite de James Gunn, The Suicide Squad, en 2021. En outre, Leto aurait été contrarié par Warner Bros. pour avoir allumé au vert le film Joker non-DCEU de Todd Phillips l’année dernière et a essayé de l’obtenir annulé, ce qui rend son retour au rôle encore plus improbable. Robbie, quant à elle, sera de retour dans The Suicide Squad et tourne actuellement ses scènes. Et tandis que Oiseaux de proieLa course décevante au box-office signifie qu’une suite ne se produira probablement pas, il y a de fortes chances que Harley revienne dans un spin-off différent sur la ligne (peut-être même Gotham City Sirens). En ce sens, son «émancipation» de MJ a déjà réussi à plus d’un titre.

